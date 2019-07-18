Украинский боксер Усик приехал в Крым, чтобы потренироваться на свежем воздухе

Украинский боксер Александр Усик провел тренировку в Крыму - на горе Ай-Петри. Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram фото и видео своих занятий на свежем воздухе, чем вызвал негодование украинских поклонников.

- Кошмар! Тренируется в оккупированном Крыму! - запестрила комментариями страничка.

lomus_official Боксер Александр Усик провел тренировку на Ай-Петри в Крыму

Но большинство фанатов все же пожелали спортсмену удачи перед предстоящим боем. Вскоре Усику предстоит впервые выйти на ринг в супертяжелом весе - против камерунца Карлоса Такама.

Недавно Александр перенес травму, поэтому бой решили перенести. Поклонники отмечают, что на видео боксер в хорошей форме. Правда, некоторые считают, что спортсмен потерял в скорости, однако все равно верят в его победу.

Усик родился в Симферополе и именно здесь сделал первые шаги в спорте. Хоть после Крымской весны он и остался в Киеве, продолжая выступать под украинским флагом, Александр продолжает называть Крым своей родиной и регулярно приезжает на полуостров - отдохнуть, повидать родных и друзей.

В вопросах политики спортсмен держит нейтралитет, на провокационные вопросы украинских журналистов "Чей Крым"- не отвечает. Однажды даже назвал подобные вопросы "собачьими" и ушел с пресс-конференции. В другой раз он ответил, что Крым - Божий.

В прошлом году Александр Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым, став абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый тренер Александра Усика: «Сашу я вначале в секцию бокса и брать не хотел»

«Комсомолка» побывала в спортивной школе в Крыму, где из болезненного мальчишки сделали абсолютного чемпиона мира (подробнее)