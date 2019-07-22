Под номером 13: Победительницей конкурса красоты "Жемчужина Черного моря" стала уроженка Кубани

Вот так мистика! Выиграла снова участница под номером 13!

Настоящий праздник красоты прошел в Севастополе! На сцену вечером в субботу вышли 15 титулованных моделей. Все они победительницы различных конкурсов красоты. А в город-герой приехали из разных уголков России бороться за корону в конкурсе «Жемчужина Черного моря -2019».

Перед финалом участницы успели в свободное время познакомиться и с историей Севастополя, совершили морское путешествие на моторной яхте вдоль берегов Балаклавы и побывали в урочище Ласпи. Много времени заняли репетиции.

И кому отдали предпочтение жюри? Корона досталась 18-летней Ксении Соболь, студентке Кубанского госуниверситета. Девушка учится на фармацевта, а в свободное время участвует в показах дизайнерской одежды и конкурсах красоты.

На сцене Ксения выступала под номером 13. Интересная закономерность - в прошлом году корону тоже получила участница под аналогичным номером. А вы говорите, что 13 - несчастливая цифра.

Мисс «КП» рисует портреты, бегает и играет в теннис

Первой вице-мисс на конкурсе стала 16-летняя Мира Дрогул. Девушка родом из Николаева (Украина). И именно Мира получила титул «Мисс Комсомольская правда»!

В модельном бизнесе Мира с 14-ти лет. Фото: Лариса Ветрова

- Мира не только красивая, но и очень фотогеничная. Именно ей отдали свое предпочтение читатели «Комсомолки», - сказала главный редактор «Комсомольской правды - Крым» Марина Сизова. - Накануне финала мы объявили фотоконкурс на нашем сайте crimea.kp.ru, где были размещены фотографии всех участниц, и объявили голосование. Мира набрала большее число голосов, ей и достался диплом и спецприз от «КП-Крым».

Девушка учится на втором курсе колледжа на дизайнера. Работать моделью Мира начала с 14 лет, первые шаги делала в Ливане и Индии.

- Я очень люблю рисовать портреты, уже восемь лет занимаюсь легкой атлетикой. Еще мне нравится играть в теннис, - рассказывает девушка.

Победительница конкурса "Мисс Комсомольская правда". Фото: Лариса Ветрова

Больше всего на полуострове Мира любит село Оленевка в Черноморском районе. По ее словам, там чистый воздух и самые красивые пейзажи.

- Всегда нужно идти к цели и своим мечтам! Ведь жизнь одна, и прожить ее нужно по максимуму, - считает Мира.

Мира увлекается спортом и любит рисовать. Фото: Лариса Ветрова

Титул второй вице-мисс получила жительница Севастополя Анна Сеньковец, а 3-й вице-мисс стала уроженка Кирова Мария Кудрявцева.

Победительницы получили букеты, специальные призы и подарки от партнеров конкурса.

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