2019-07-29T13:55:12+03:00
Политика

«Только в больных головах»: В Крыму раскритиковали очередной план Киева по «возвращению» полуострова

Жители Украины прекрасно отдают себе отчет, что Крым - это часть Российской Федерации
Надежда ДАЦЮК
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Фото: официальная страница Владислава ГанжарыФото: официальная страница Владислава Ганжары
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В Крыму желание незалежной создать новый план по возвращению полуострова в состав Украины назвали «пустыми словами» и фантазиями в «больных головах украинских чиновников».

Ранее постоянный представитель по Крыму Антон Кориневич заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского будет разрабатывать новую концепцию по «деоккупации» полуострова. По его словам, за последние пять лет власти незалежной действовали хаотично, но теперь все изменится.

- Один из посылов, который мы сейчас несем это то, что мы готовы сотрудничать со всеми, никоим образом не пытаясь ограничить или уменьшить роль других государственных органов и неправительственных организаций, - сказал Кориневич.

По мнению депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, планы украинских политиков и чиновников – это «пустые слова и имитация деятельности».

- Эта антикрымская риторика никогда не давала дивидендов, на которые рассчитывали. За последние годы мы слышали разное количество планов от политических деятелей Украины относительно возвращения Крыма. Но все это действительно являлось пустыми словами и имитацией деятельности в этом вопросе. Планов может быть еще много, все это будет оставаться на бумаге в больных головах украинских чиновников. Жители Украины прекрасно отдают себе отчет в том, что сегодня Крым - это часть Российской Федерации, и по-другому быть не может, - заявил КП-Крым депутат.

По его словам, незалежной нужен план по сохранению своей страны.

- Им нужен план, чтобы сохранить ту Украину, которая есть в нынешнем виде с точки зрения будущего и жесточайшего социально-экономического кризиса, который сейчас существует. А с точки зрения политической составляющей мы видим, что те люди, которые пришли в команду Зеленского, продолжают политический курс Порошенко, не меняют риторику в отношении Крыма. Продолжают делать абсолютно идентичные вещи, что, конечно, как мне кажется, говорит о том, что Зеленский наступает на те же грабли, что и Порошенко, - добавил Владислав Ганжара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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