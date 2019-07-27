2019-07-27T11:05:31+03:00
Политика

«Это наш братский народ»: В Крыму отреагировали на просьбу жителей Украины запустить поезда на полуостров

В соседнем государстве люди даже составили петицию и отправили ее Владимиру Зеленскому
Александра КОРШУНОВА
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Крымчане с радостью принимают украинских туристовКрымчане с радостью принимают украинских туристовФото: Анастасия ЖУКОВА
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Не так давно на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Крымом.

Ее написал бывший житель Севастополя, который переехал на Украину.

- Прошло почти пять с половиной лет с киевского вокзала отправился последний поезд в Симферополь. Все это время перевозками в Крым занимаются нелегалы. Они доставляют людей до границы пересадкой в другое транспортное средство на другой стороне. Все бы, якобы, ничего, люди уже привыкли, - пишет мужчина.

В тексте петиции он просит возобновить железнодорожное сообщение с полуостровом.

Такую инициативу украинских граждан в Крыму поддержали в Республике Крым. Депутат Госсовета РК Владислав Ганжара подчеркнул, что это - братский для россиян народ.

- Действительно, с конца 2014 года украинское государство полностью прекратило транспортное сообщение с Крымом. Это называлось, по их мнению, транспортной блокадой полуострова. Мы помним, что Украина демонстративно разбирала рельсы на подходах к полуострову. В этом отношении, конечно, на протяжении пяти лет люди ехали в Крым, испытывали логистические трудности. Сейчас из соседнего государства в Крым приезжают сотни тысяч туристов. Я уверен, что к концу летнего сезона эта цифра перевалит за полмиллиона. В сознании людей эта усталость от бездумной украинской агрессивной политики в отношении российского Крыма. Но для Киева возобновление транспортного сообщения - это было бы внутриполитической катастрофой.

Депутат рассказал, что Крым самого начала был открыт для украинских туристов. И сейчас ничего не изменилось.

- Мы приглашаем всех всегда для того, чтобы наладить даже на таком уровне наши отношения, - резюмировал депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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