2019-08-04T13:07:29+03:00
Звезды

Диану Арбенину в Балаклаве носили на руках

Исполнительницу подхватили зрители во время выступления на фестивале ZBfest 2019 (фото)
Лера ВОЛЬНАЯ
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Арбенина не считает себя гостьей в КрымуАрбенина не считает себя гостьей в КрымуФото: Анна САДОВНИКОВА
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Российская исполнительница Диана Арбенина приняла участие в музыкальном фестивале ZBfest 2019, который прошел 3 августа на виноградниках «Золотой Балки» в Балаклаве.

Публика очень тепло встретила артистку и подпевала практически все ее песни. Во время выступления Арбенина решила спуститься со сцены к зрителям, и те подхватили ее на руки под восторженные возгласы.

Из Крыма исполнителница привезет хорошее вино Фото: Анна САДОВНИКОВА

Из Крыма исполнителница привезет хорошее виноФото: Анна САДОВНИКОВА

А перед тем, как выйти к зрителям, исполнительница рассказала журналистам, что не считает себя в Крыму гостьей, сделав акцент на слово - «у нас в Крыму…»

С концертами по крымскому полуострову Арбенина гастролирует не один год и самыми любимыми местами для нее являются Ялта и Судак.

Говоря о погоде, артистка призналась, что обожает жару, но в этом году ее нигде нет, по всей России – холода.

Зрители подпевали все песни артистки Фото: Анна САДОВНИКОВА

Зрители подпевали все песни артисткиФото: Анна САДОВНИКОВА

- Я вчера прилетела из Турции, у нас был концерт, вот там была реальная жара. Надышалась здесь, мне это нравится гораздо больше, - призналась артистка.

Что касается подарков из Крыма, конечно, это будет вино. Хотя, по словам Арбениной, сама она не пьет, считая, что надо или заниматься спортом и выступать, или пить – совмещать она не хочет. Но вот для друзей пару бутылок хорошего вина, которое больше всего ценится в Крыму, она привезет.

Арбенина удивилась, сколько людей пришли на фестиваль Фото: Анна САДОВНИКОВА

Арбенина удивилась, сколько людей пришли на фестивальФото: Анна САДОВНИКОВА

В этом году организаторы фестиваля заявили о рекордном количестве посетителей – порядка 30 тысяч! В прошлом году было 25 тысяч.

На сцене помимо Арбениной выступили: рэпер Мот, Дана Соколова и Сергей Шнуров, который по традиции завершил фестиваль своим выступлением и красочным салютом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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