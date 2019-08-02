День города Ялты 2019: Полная программа праздника

Красавица Ялта будет отмечать День города в 2019 году несколько дней: с 6 по 11 августа.

Развлечения по душе найдут, как любители тихого отдыха в залах библиотек и музеев, так и весьма шумного, для которых подготовлены концерты, фестивали и дискотеки.

Самыми яркими событиями торжества, пожалуй, станут турнир по прыжки со скалы в поселке городского типа Симеизе, карнавальное шествие и фестиваль фламенко на ялтинской набережной.

Большая часть мероприятий пройдет на городской набережной. Это излюбленное место отдыха и сердце жемчужины Крыма. Здесь веселятся, дышат полной грудью морским воздухом и делают предложения: «Давай, поженимся!».

Курортный город, как ему и положено, на несколько дней до краев заполнит живая музыка, толпы танцующих людей, с улыбками на лицах и детский радостный смех. День Ялты запомнится надолго жителям и гостям Южного берега Крыма.

Виват, праздник! Виват, Ялта! Виват, Крым!

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА ЯЛТЫ

6 августа

9.00 - выставка редких изданий «Они запечатлели Ялту: Веденисов, Сокорнов, Средин» (Ялта, библиотека им. Антона Чехова, ул.Морская, 8/2)

14.00 - громкие чтения «Ялта легендарная» (Гурзуф, библиотека №26, ул. Подвойского, 20)

8 -16 августа - фотовыставка «Твоими улочками» (Ялта, ул. Дзержинского,8)

8 августа -18.00, концерт оркестра МВД по РК (Ялта, набережная им. Владимира Ленина, в р-не квадратного фонтана)

9 августа

10.00 -17.00, выставка-вернисаж «С Днем рождения, Ялта!» (Ялта, библиотека-филиал номер 24, ул. Свердлова, д. 89, к. 3)

9.30 - торжественное собрание (Ялта, большой зал администрации города)

11.00 - обновления городской Доски Почета (Ялта, площадь Советская, 1)

13.00 - концерт «Город счастья» (Ялта, ул. Дзержинского,8)

17.00 - открытие фотовыставки фотоклубов Крым, Краснодара и Адыгеи «Фотокруг-2019», (Ялта, центр культуры, ул. Руданского, 8)

10 августа

9.00-12.00, парад День Физкультурника (Ялта, набережная Владимира Ленина, в р-не круглого фонтана)

10.00 - молебен (Ялта, собор Святого благоверного князя Александра Невского, ул. Садовая, 2)

10.00-18.00 - День открытых дверей в Ялте:

историко-литературный музей ул. Пушкинская, 5, ул. Екатерининская, 8, ул. Красноармейская, 5;

музей «Поляна сказок» ул. Яузы, 28;

музей «Его Величество Футбол», стадион «Авангард», ул.Бирюкова, 2а

10.00 - слайд-путешествие «Ялта – город в ладонях солнца» (Кореиз, библиотека номер 9, ул. Владимира Маяковского, 17)

10.00 - кинопоказ «Я люблю тебя, Ялта», конкурс рисунка «Мой город» (Кореиз, поселковый клуб, Севастопольское шоссе, 4)

11.00 - видео-просмотр «Ялта. Прошлое и настоящее» (Ялта, библиотека им. Антона Чехова, ул.Морская, 8/2)

13.00-17.00 - международные соревнования по прыжкам в воду « CLIFF DIVING CRIMEA CUP» (Симеиз, скала «Дива»)

15.00-21.00 - «Пикник Главбуха» - мастер-классы для детей; анимационные программы; концерт кавер-группы; детская дискотека (Ялта, Пионерский парк)

15.00 – Библиопикник «Лучших книг откроем вам страницы» (Ялта, набережная, за памятником Владимиру Ленину)

16.00 - мастер-классы для детей «Ялтинская феерия» (Ялта, набережная им. Владимира Ленина, в р-не круглого фонтана)

16.00 - открытие выставки «Ялта в творчестве художников» (Ялта, выставочный зал, ул. Гоголя, 1)

17.00 – концерт духового оркестра «Танцующий город» (Ялта, набережная им. Владимира Ленина, возле ресторана «Апельсин»)

17.00 - финальный матч Кубка Ялты по футболу - 2019 памяти Боярчука В.Т. (Ялта, стадион «Авангард» ул. Бирюкова, 2А)

17.00 - открытие 1-ого Фестиваля театрального искусства «Ялтинская феерия» - программа для детей ( Ялта, Набережная им. Владимира Ленина, сцена в р-не круглого фонтана)

18.00 - концерт «Ялта - город счастья» (Гурзуф, дом культуры, ул. Артековская, 12)

18.00, 19.00, 20.30 - День пгт Форос, квест «Путешествие по ЮБК», детская анимация «Морские приключения», дискотека (Форос, сквер, ул. Космонавтов, 3)

19.00 - карнавальное шествие участников 1-ого Фестиваля театрального искусства «Ялтинская феерия» (Ялта, набережная им. Владимира Ленина)

19. 30 - гала-концерт (Ялта, набережная им. Владимира Ленина, сцена в р-не круглого фонтана)

22.00 – фейерверк, (Ялта, причал № 8)

22.05-23.00 – дискотека (Ялта, набережная им. Владимира Ленина, сцена в р-не круглого фонтана)

11 августа

16.00 – праздник «День Нептуна» (Никита, 12, центр культуры)

17.00 - фестиваль фламенко «Las perlas del flamenco» (Ялта, набережная им. Владимира Ленина, в р-не круглого фонтана)

20.00 - концерт Уральского академического русского народного хора (Ялта, набережная им. Владимира Ленина, в р-не круглого фонтана)

22.00-23. 00 - дискотека (Ялта, набережная им. Владимира Ленина, в р-не круглого фонтана)