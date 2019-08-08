Крымчанка пошла в огород за персиками, а нашла человеческий череп, завернутый в свитер

- Пошла в огород посмотреть не созрели ли персики, - рассказала «Комсомольской правде» – Крым» Наталья Матвиенко, жительница Красногвардейского района, - а нашла труп! Вот в такую вот неприятную историю попала моя односельчанка.

Сначала женщина увидела, что на земле, в бурьянах лежит какой-то округлый предмет, завернутый в свитер. Сбегала за цапкой, поддела, развернула, а там человеческий череп!

Любительница персиков все бросила. И тут же позвонила в дежурную часть.

Сотрудники полиции тщательно осмотрели грядки и оказалось, что там лежит труп мужчины, с момента смерти которого прошло уже несколько месяцев.

Почти сразу же установили и личность погибшего. Оказалось, что останки принадлежат жителю этого же села, который пропал почти год тому назад.

На тот момент мужчине было 36 лет. Особо примерным поведением пропавший не отличался: злоупотреблял спиртными напитками, бродяжничал и ходили слухи, то баловался и травкой - марихуаной.

Его искали по всей стране. Он жил с мамой-пенсионеркой, та и заявила о пропаже. Правда, соседи говорят, что они не очень ладили: были и скандалы, и ссоры.

К огороду, где нашли труп, примыкает пустырь, где от заброшенного детсада остались какие-то хозпостройки.

- Там частенько собираются всякие подозрительные компании, - говорит Наталья. - Возможно там и произошли какие-то криминальные разборки, кто его знает! Сейчас полиция разбирается. Останки отвезли на экспертизу, которая и покажет: убили парня или сам помер.

Как так, целый год под жилым домом в огороде лежал мертвый человек, а его никто даже и не заметил!?

- Приусадебный участок, где нашли труп, большой - целых 14 соток, но земля не обрабатывается уже несколько лет и заросла бурьяном, - сказала «Комсомольской правде» – Крым» собеседница. - Многие в селе отказались огороды сажать после того, как вода подорожала и стала 35 рублей за куб. За сезон нужно не меньше 6-7 тысяч рублей за полив картошки и помидоров отдать, а откуда такие деньги? Зарплаты сами знаете какие на селе.

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