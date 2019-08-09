В Крыму заочно арестовали журналистку за участие в незаконном украинском нацбате

В Крыму суд заочно арестовал журналистку украинского телеканала ATR Гульсум Халилову. Ее обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

Так, по версии следствия, Гульсум Халилова в 2016 году вступила в батальон имени Номана Челебиджихана - запрещенную в России экстремистскую организацию, основанную российским бизнесменом Ленуром Ислямовым на территории Херсонской области Украины. Вооруженное формирование состоит, по большей части, из радикальных националистов, фанатиков или молодежи, которой больше некуда пойти.

Именно участники этого "батальона" воплощали в жизнь блокады полуострова. Сначала перекрыли автомобильные и железную дороги в Крым, чтобы предприниматели не могли возить грузы, а затем - повалили опоры ЛЭП, подававшие электричество крымчанам. Без света остался весь регион - порядка 2,5 миллионов жителей.

В нацбате неоднократно заявляли, что пойдут "отвоевывать" Крым

Гульсум Халилова выехала с территории полуострова после Крымской весны, работает на телеканале ATR, принадлежащем упомянутому Ленуру Ислямову. По понятным причинам, канал активно освещал и освещает деятельность "батальона". Вот только Халилова "засветилась" вместе с участниками нацбата на многочисленных фотографиях не только с микрофоном, но и с оружием в руках.

Девушка с удовольствием позирует, держа в руках пистолет.

Девушка решила нарушить негласный журналистский принцип и все же взять оружие у боевиков из рук

В качестве меры пресечения суд заочно избрал ей содержание под стражей на два месяца. Кроме того, Гульсум Халилову объявили в федеральный и международный розыск.

Таким образом, как только девушка попытается пересечь крымскую границу, ее сразу же арестуют.

КСТАТИ

"Командир" батальона Ленур Ислямов после крымского блэкаута находится в розыске на территории РФ по обвинению в диверсии. Своей причастности к произошедшему некогда довольно успешный бизнесмен с российским паспортом и московской пропиской (!) даже не скрывал, публикуя в соцсетях фотографии на фоне поваленного столба ЛЭП.

РАНЕЕ

В Крыму недавно вынесли приговор личному телохранителю Ленура Ислямова - 25-летнему Эдему Кадырову. Он тоже присоединился к нацбату в 2016 году. Прошел специальную подготовку, какое-то время "служил" в незаконном вооруженном формировании - так называемом "батальоне" имени Номана Челебиджихана. Потом, видимо, что-то не срослось, и парень вернулся к родным на полуостров. Вот только с покаянием в правоохранительные органы не пришел. Если б явился с повинной, мог бы отделаться легким испугом, а так - отправился на 4 года в тюрьму.

Другой участник того же "батальона", 24- летний Февзи Саганджи получил еще более суровое наказание от Ленинского райсуда - аж 10 лет лишения свободы.

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