Курбан-Байрам-2019 в Симферополе: Лучшие фото праздника

12 августа, в Симферополе встретили Курбан-Байрам - один из главных религиозных праздников мусульман.

Понедельник был в Республике Крым объявлен выходным: обычно Курбан-Байрам празднуют 2-3 дня. В эти дни принято дарить подарки и ходить в гости к родственникам и знакомым.

В Симферополе центром праздничных мероприятиях стал парк Тренева, где прошел концерт, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и народных ремесел и множество развлекательных программа для детей.

По доброй традиции состоялась дегустация плова. Не обошлось и без состязания по национальной крымскотатарской борьбе «куреш».

На празднике можно блеснуть своими талантами.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Мастер-класс по ткачеству.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Девушки очень красивы в национальных костюмах.Фото: Виталий ПАРУБОВ

На праздник пришли дети.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Куреш - это борьба на поясах.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Мастерицы хранят традиции национального костюма.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Все желающие могли приобрести изделия народных мастеров.Фото: Виталий ПАРУБОВ