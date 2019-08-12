2019-08-12T21:23:04+03:00
Общество

Курбан-Байрам-2019 в Симферополе: Лучшие фото праздника

В столице Республики Крым отметили один из главных религиозных праздников мусульман [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Веселый концерт стал настоящим украшением торжества.Веселый концерт стал настоящим украшением торжества.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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12 августа, в Симферополе встретили Курбан-Байрам - один из главных религиозных праздников мусульман.

Понедельник был в Республике Крым объявлен выходным: обычно Курбан-Байрам празднуют 2-3 дня. В эти дни принято дарить подарки и ходить в гости к родственникам и знакомым.

В Симферополе центром праздничных мероприятиях стал парк Тренева, где прошел концерт, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и народных ремесел и множество развлекательных программа для детей.

По доброй традиции состоялась дегустация плова. Не обошлось и без состязания по национальной крымскотатарской борьбе «куреш».

На празднике можно блеснуть своими талантами. Фото: Виталий ПАРУБОВ

На празднике можно блеснуть своими талантами.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Мастер-класс по ткачеству. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Мастер-класс по ткачеству.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Девушки очень красивы в национальных костюмах. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Девушки очень красивы в национальных костюмах.Фото: Виталий ПАРУБОВ

На праздник пришли дети. Фото: Виталий ПАРУБОВ

На праздник пришли дети.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Куреш - это борьба на поясах. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Куреш - это борьба на поясах.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Мастерицы хранят традиции национального костюма. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Мастерицы хранят традиции национального костюма.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Все желающие могли приобрести изделия народных мастеров. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Все желающие могли приобрести изделия народных мастеров.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Детвора радовалась празднику. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Детвора радовалась празднику.Фото: Виталий ПАРУБОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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