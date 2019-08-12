Курбан-Байрам-2019 в Симферополе: Лучшие фото праздника
12 августа, в Симферополе встретили Курбан-Байрам - один из главных религиозных праздников мусульман.
Понедельник был в Республике Крым объявлен выходным: обычно Курбан-Байрам празднуют 2-3 дня. В эти дни принято дарить подарки и ходить в гости к родственникам и знакомым.
В Симферополе центром праздничных мероприятиях стал парк Тренева, где прошел концерт, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и народных ремесел и множество развлекательных программа для детей.
По доброй традиции состоялась дегустация плова. Не обошлось и без состязания по национальной крымскотатарской борьбе «куреш».
На празднике можно блеснуть своими талантами.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Мастер-класс по ткачеству.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Девушки очень красивы в национальных костюмах.Фото: Виталий ПАРУБОВ
На праздник пришли дети.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Куреш - это борьба на поясах.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Мастерицы хранят традиции национального костюма.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Все желающие могли приобрести изделия народных мастеров.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Детвора радовалась празднику.Фото: Виталий ПАРУБОВ
ИСТОЧНИК KP.RU