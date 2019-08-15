"Нам никто ничего даже не объясняет": Пассажиры отмененного рейса "Уральских авиалиний" не могут вылететь из Симферополя

В Симферопольском аэропорту после ЧП в Подмосковье пассажиры «Уральских авиалиний» вынуждены массово сдавать билеты. Рейсы на Москву сначала задержали, а потом и вовсе стали отменять.

Если стойки представительств других авиакомпаний в аэропорту пустые, клиентов к ним по каким-либо вопросам - единицы, то возле «Уральских авиалиний» толпа злых и недовольных пассажиров.

Первый рейс не улетел в 9.30. А следом якобы был отменен и другой борт.

- Мы должны были в после полудня улететь, но рейс отменили, - возмущается одна из пассажирок. - Зла на них не хватает, сначала сказали, что рейс задерживают, а потом сказали, что его не будет.

- Обещали деньги вернуть или на другой рейс устроить? – спрашиваем.

Очереди у стоек.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Сказали, что дадут билеты на ближайший рейс, если, конечно, будут свободные места. А вот будут ли они? Пока нет ответа. И вообще нам никто не объясняет причину такой чехарды с рейсами. Мы сами только из интернета узнали, что борт «Жуковский- Симферополь» совершил аварийную посадку сегодня утром. Но так это там, вПодмосковье. А отсюда-то почему нет рейсов? Неужто у них нечего выпускать в полеты.

Люди ждут несколько часов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В аэропорту и авиакомпании пока не подтверждают, что был отменен еще один рейс.

- Обращайтесь в головной офис, - отбривают нас сотрудники у стойки.

Есть пока информация только об утреннем рейсе, который должен был вылететь в 9.30.

Люди пишут претензии и жалобы.Фото: Надежда ДАЦЮК

По информации «КП»-Крым, эти утренние пассажиры смогут улететь лишь ночью. Людей размещают в отелях.

- Хорошо, что решили вернуться в Москву чуть раньше, чем отпуск закончился, - говорит Антон Третьяков, который отдыхал с женой и двумя маленькими детьми в Симеизе. - Сегодня должны были вылететь в 9.35. Это из-за аварии, потому что именно этот самолет должен был лететь в Москву. Поэтому нам из-за событий в Жуковском рейс отменили и дали билеты на 23.40. Предоставили отель, питание и там будем ждать вылета.

Антон Третьяков после отпуска возвращался с семьей. Рад, что не торопится.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Люди сейчас в аэропорту пишут претензии и жалобы на адрес авиакомпании, что не сразу им выдали багаж, что не проинформировали о причине задержки рейса.

И заявления на предоставление гостиницы - тоже. Многие уже ждут автобус до Николаевки, где находится отель, который им предоставляет авиакомпания (около 50 километров от аэропорта!).

- Мы уже почти час, сорок минут ждем на улице автобус в отель! Жара! Духотища! Дышать невозможно! - возмущается женщина. - В зале кондиционеры хотя бы работают, а нас зачем-то вытащили на солнце. Зачем? Если автобусов мало! Конечно, в первую очередь отправили тех, кто с детьми, но и мы тоже люди!

- Ждите, - слышится ответ по ту сторону стойки. - Автобусы будут.

- Что за безобразие! Я буду жаловаться, - нервничает пассажирка. - Вместо 9.35 улетаю в 23.40 и такое вот отношение.

Некоторые, как Антон Третьяков, не дождавшись, заказывают такси. А в такси просят 1,5 тысячи рублей.

- Спокойствие семьи дороже любых денег, - считает мужчина. - Дети маленькие устали, хотят есть и спать, капризничают и громко плачут.

Напомним, самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus A-321, летевший из Жуковского в Симферополь совершил экстренную посадку в Подмосковье прямо в поле. ЧП случилось утром 15 августа. Компания сообщила, что авария произошла из-за стаи птиц, которая попала в двигатели самолета.

Как это было.

Однако пилотам самолета Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину удалось профессионально посадить самолет, так что вместо трагедии все обошлось испугом и небольшими травмами.

Самолет, летевший в Симферополь, экстренно сел в поле.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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