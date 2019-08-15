Пассажиров рейса, задержанного из-за ЧП в Подмосковье, из аэропорта «Симферополь» отправляют в отель

Сегодняшнее утро и день выдались для крымских отдыхающих не самыми легкими. Из-за того, что самолет, следовавший из Москвы (аэропорт «Жуковский) в Симферополь, совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье, в крымской столице отменили один из рейсов.

Туристы, мамочки с маленькими детьми и пенсионеры, толпятся у стойки «Уральских авиалиний». Там им сказали, что отвезут в отель…который находится в 50-ти километрах от крымской столицы. Это гостиница «Чайка» в Николаевке.

Людей отвезут в гостиницу на автобусахФото: Надежда ДАЦЮК

Людей туда должны отвезти на автобусах. Однако - толкучка. Людей много. А автобусов не хватает. Ждут и по 40 минут.

Женщинам с маленькими детьми очень тяжелоФото: Галина КОВАЛЕНКО

Пассажиры, конечно, нервничают, говорят будут жаловаться. Есть еще выход - ехать на такси, но дорого, около 1,5 тысяч рублей в одну сторону.

- 2 августа мы летели в Крым этой же авиакомпанией, - говорит Наталья Старовойтова из Москвы. - И тоже с задержкой. Но тогда и отношение было совершенно иным: давали талоны на еду, при том, что задержка была на 5 часов. Сейчас говорят, что вылетим только после 23.00, а должны были в 9.35. Да, говорят, гостиницу дадут. Но непонятно было совсем, забирать нам багаж или нет. Мы же уже зарегистрировались на рейс и его сдали. Нам вообще кто-то из пассажиров сказал "вон, смотрите, наши чемоданы стоят". И мы их забрали сами, а так бы вообще непонятно было, где искать. Мы-то ладно, а вот пассажиры с детьми! Им-то как тяжко.

По ее словам в авиакомпании даже не сообщили, по какой причине задержали рейс.

- Мы в новостях прочитали, что самолет, который должен был забирать нас из Симферополя, неудачно приземлился в Подмосковье. И что-то нам слабо верится, что в мотор попали птицы. Может, он был изначально неисправен? - делится пассажирка.

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