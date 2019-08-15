2019-08-15T11:33:18+03:00
Происшествия

Рейс «Уральских авиалиний» из Симферополя в Москву отменили

Пассажиров доставят в российскую столицу резервными рейсами
Александра КОРШУНОВА
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С людьми работают представители авиакомпанииС людьми работают представители авиакомпанииФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Из Симферополя отменили рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был улететь в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта крымской столицы.

- Обратный рейс U6-34 из Симферополя отменен. Представители аэропорта и авиакомпании работают с пассажирами отмененного рейса, - уточнили «КП-Крым» в пресс-службе.

Людей в российскую столицу доставят другими рейсами авиакомпании и ее партнеров.

Напомним, борт «Москва (Жуковский) - Симферополь» совершил экстренную посадку в поле, недалеко от аэропорта «Жуковский». В результате ЧП пострадали 23 человека, все они доставлены в больницу.

Кстати, в аэропорту «Симферополь» для пассажиров создали оперативный штаб. Там оказывается вся необходимая помощь встречающим пассажирам этого рейса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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