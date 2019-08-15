Рейс «Уральских авиалиний» из Симферополя в Москву отменили
Из Симферополя отменили рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был улететь в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта крымской столицы.
- Обратный рейс U6-34 из Симферополя отменен. Представители аэропорта и авиакомпании работают с пассажирами отмененного рейса, - уточнили «КП-Крым» в пресс-службе.
Людей в российскую столицу доставят другими рейсами авиакомпании и ее партнеров.
Напомним, борт «Москва (Жуковский) - Симферополь» совершил экстренную посадку в поле, недалеко от аэропорта «Жуковский». В результате ЧП пострадали 23 человека, все они доставлены в больницу.
Кстати, в аэропорту «Симферополь» для пассажиров создали оперативный штаб. Там оказывается вся необходимая помощь встречающим пассажирам этого рейса.
ИСТОЧНИК KP.RU