В аэропорту «Симферополь» создан оперативный штаб после ЧП с самолетом
В Международном аэропорту «Симферополь» создали оперативный штаб в связи с вынужденной посадкой сразу после вылета А321 рейса U6-178. Он следовал рейсом «Москва (Жуковский) - Симферополь».
- Оказывается вся необходимая помощь встречающим пассажиров этого рейса, - рассказали «КП-Крым» в пресс-службе аэропорта крымской столицы.
Кроме этого, сообщается, что обратный рейс U6-34 из Симферополя был отменен.
С этими пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпании.
Их доставят другими рейсами авиакомпаний и ее партнеров.
Сейчас в больнице находится 23 человека, из них 9 детей. Все они пострадали во время жесткой посадки в поле недалеко от аэропорта "Жуковский". Их состояние оценивается как близкое к удовлетворительному.
ИСТОЧНИК KP.RU