2019-08-15T11:15:05+03:00
Происшествия

В аэропорту «Симферополь» создан оперативный штаб после ЧП с самолетом

Борт «Москва-Симферополь» совершил жесткую посадку в поле
Александра КОРШУНОВА
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Международный аэропорт "Симферополь"Международный аэропорт "Симферополь"Фото: "КП" Архив
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В Международном аэропорту «Симферополь» создали оперативный штаб в связи с вынужденной посадкой сразу после вылета А321 рейса U6-178. Он следовал рейсом «Москва (Жуковский) - Симферополь».

- Оказывается вся необходимая помощь встречающим пассажиров этого рейса, - рассказали «КП-Крым» в пресс-службе аэропорта крымской столицы.

Кроме этого, сообщается, что обратный рейс U6-34 из Симферополя был отменен.

С этими пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпании.

Их доставят другими рейсами авиакомпаний и ее партнеров.

Сейчас в больнице находится 23 человека, из них 9 детей. Все они пострадали во время жесткой посадки в поле недалеко от аэропорта "Жуковский". Их состояние оценивается как близкое к удовлетворительному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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