Следком возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь»

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-15T13:13:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки пассажирского самолета. Борт следовал из аэропорта «Жуковский» (Москва) в Симферополь.

Признаки преступления - нарушение правил безопасности движения и эксплуатация воздушного транспорта.

- На месте работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в пресс-службе Следкома.

Напомним, самолет Airbus A-321 совершил жесткую посадку в поле, которое находится в Раменском районе Московской области. Предварительно это произошло из-за того, что в двигатель попала птица.

Госпитализировано 23 человека, из них 9 детей, их состояние оценивается как близкое к удовлетворительному.

Кроме этого, в аэропорту «Симферополь» организовали оперативный штаб. Там оказывается помощь встречающим пассажиров, которые летели утренним рейсом.

ИСТОЧНИК KP.RU