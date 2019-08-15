2019-08-15T13:13:28+03:00
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь»

На месте работает оперативная группа
Александра КОРШУНОВА
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Ведется расследованиеВедется расследованиеФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки пассажирского самолета. Борт следовал из аэропорта «Жуковский» (Москва) в Симферополь.

Признаки преступления - нарушение правил безопасности движения и эксплуатация воздушного транспорта.

- На месте работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в пресс-службе Следкома.

Напомним, самолет Airbus A-321 совершил жесткую посадку в поле, которое находится в Раменском районе Московской области. Предварительно это произошло из-за того, что в двигатель попала птица.

Госпитализировано 23 человека, из них 9 детей, их состояние оценивается как близкое к удовлетворительному.

Кроме этого, в аэропорту «Симферополь» организовали оперативный штаб. Там оказывается помощь встречающим пассажиров, которые летели утренним рейсом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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