Один из пассажиров самолета, экстренно севшего в Подмосковье: Сразу как взял разгон, стало ясно, что двигатель барахлит

Самолет, на борту которого оказалось почти семь десятков пассажиров с злополучного рейса из Жуковского, приземлился в Симферополе в 23.05.

"Засланный" борт, так сотрудники аэропорта назвали этот рейс, главная задача которого - доставить в Симферополь тех, кто не смог улететь утром из Жуковского, но не отказался от путешествия, и забрать в Москву пассажиров отменненного рейса на 9.35.

Дудоладов Сергей прилетел в Симферополь с 8-летним сыном Андреем.

- Сразу, как самолет взял разгон, стало ясно, что двигатель барахлит, - рассказал "КП-Крым" мужчина. - Скрип пошел с двух сторон. И со всего маху самолёт ударился о землю: один удар, потом другой. В иллюминатор мы видели, как начал правый двигатель гореть: вспышка, потом прокрутка и снова вспышка.

По словам Сергея, из салона они быстро выбрались:

- Сотрудники МЧС минут через 15 подъехали, а мы уже все кукурузным полем пошли.

В Симферополь отец с ребенком прилетели ближе к полуночи.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Белые брюки Сергея все в грязи и не чище одежда у сына.

- Нас же только примерно через час автобус забрал, когда мы уже через кукурузное поле на трассу вышли, - рассказал "КП -Крым" Сергей Дудоладов.

Отец и сын никаких увечий и трамв при жёсткой посадке не получили. Ремни спасли.

- Вот только шишка на голове, - Сергей снимает бейсболку с головы сына и шутливо потирает ему голову. - Да и то, пока ждали второй самолёт, все уже прошло.

Когда предложили лететь другим бортом, то не стали раздумывать. Отец с сыном Дудоладовы прилетели в Крым на отдых и заодно родню проведать.

- Андрей своего двоюродного брата давно не видел, - улыбается Сергей.

Смелости путешественников можно только позавидовать, ведь из двух сотен пассажиров борта, совершившего жесткую посадку, решились повторить полет меньше половины.

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