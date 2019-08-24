"Пока не готовы настаивать на реальности": В Крыму прокомментировали удаление слова "Россия" из подписи к фото в британской газете

Исправление британской газетой The Guardian подписи фото с крымского фестиваля с упоминанием России - это свидетельство того, что англичане пока не готовы настаивать на реальности, хотя и понимают ее. Такое мнение "Комсомольской правде - Крым" высказал политолог Владимир Джаралла.

Напомним, The Guardian ранее разместила снимок с фестиваля "Таврида-АРТ" и добавила подпись "Крым, Россия. Гости посещают 5-й фестиваль "Таврида-АРТ" недалеко от города Судак". Фото российского журналиста попало в топ-20 лучших снимков. Позже в СМИ начала появляться информация о подписи, и слово "Россия" британская газета все же удалила.

- Это тот случай, когда, "что на уме, то и на языке". Точнее, на странице. Правда, раз убрали, значит, пока не готовы настаивать на реальности, хотя и понимают ее. Потому мы еще раз получили подтверждение: Крым - Россия навсегда. Это они знают , но пока играют в политические игры по разным причинам, - выразил свое мнение крымский политолог.

Ранее на сайте онлайн-энциклопедии "Википедия" в статьях о саммите G20 полуостров Крым указали на картах как территорию России. Полуостров обозначили на всех 72 национальных версиях электронной энциклопедии, даже на украинской версии.

СПРАВКА "КП"

Первый фетиваль творческих сообществ России "Таврида-АРТ" проходит на юго-востоке Крыма, в районе побережья Судака в бухте Капсель. На мероприятии собрались представители молодых деятеле культуры и искусств. Фестиваль начался 20 августа, продлится до 26. Основная концертная программа началась 24 августа - выступили исполнители Мот, Natan, Нazima и другие. В этот день фестиваль, по данным МВД по Крыму, посетили больше 30 тысяч человек. 25 августа на главную сцену выйдет группировка "Ленинград", Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлианна Караулова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ультиматумы Украины никто слушать не будет": В Крыму оценили заявление Зеленского о возвращении России в состав G8

Владимир Зеленский сказал, что возобновление формата G8 возможно только после того, как РФ "вернет полуостров" (подробнее)

В Крыму предрекли крах украинского государства, если Киев захочет вернуть полуостров военным путем

Ранее экс-глава несуществующего «представительства президента Украины в АРК» Борис Бабин сказал, что полуостров можно вернуть только силой (подробнее)

"Манипуляции перед выборами в Раду": В Крыму ответили на заявление Порошенко о возможном отказе Украины от Крыма

Депутат Госсовета Владислав Ганжара отметил, что вопрос Крыма для России давно закрыт (подробнее)