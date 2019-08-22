2019-08-22T18:48:02+03:00
Общество

Koktebel Jazz Party в Крыму-2019: Полная программа праздника

«Комсомолка» расскажет, как пройдет международный фестиваль джаза в Коктебеле
Галина КОВАЛЕНКО
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На сцену выйдут лучшие исполнители джаза.На сцену выйдут лучшие исполнители джаза.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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За джазом – в Коктебель: на восточном побережье Крымского полуострова, вблизи Феодосии, пройдет праздник любителей музыки.

С 23 по 25 августа, на три дня, небольшой приморский поселок станет настоящей столицей джаза. Такой высокий и почетный статус ему гарантирует международный фестиваль - Koktebel Jazz Party.

- Это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души, - считают организаторы.

Основная сцена музыкального форума прописалась на набережной Коктебеля, у холма Юнге (улица Морская, 87). Организовано и несколько дополнительных площадок: Волошинская сцена (улица Морская, 43), дельфинарий (улица Морская, 77) и аквапарк (улица Ленина, 144-б).

Билеты на Koktebel Jazz Party можно купить не только в кассе, но и на официальном сайте мероприятия. Цена вполне демократичная: от 500 до 1000 рублей.

Самые ранние выступления начинаются в 14.00, основная же программа и вовсе в 19.00.

До этого времени гости и участники фестиваля могут вдоволь наплаваться в море и побродить по живописным окрестностям: Крым в августе очень хорош - много фруктов и теплое Черное море.

23 августа

Главная сцена (холм Юнге, улица Морская, 87)

19.00 коллектив из США

20.20 GURU GROOVE FOUNDATION (Россия)

21.40 Квартет К.И.М.М. с участием Алексея Кузнецова (Россия)

23.00 SG BIG BAND и спецгость из США

Волошинская сцена (улица Морская, 43)

15.00 ERSHOFF BAND

24 августа

Главная сцена (холм Юнге, улица Морская, 87)

19.00 Коллектив из Германии

20.20 BILLY'S BAND (Россия)

21.40 Квинтет Сергея Васильева (Россия-США)

23.00 Юлия Чичерина (Россия)

Волошинская сцена (улица Морская, 43)

15.00 Феликс Лахути & UNIVERSALOVE

Дельфинарий

14.00 Сергей Головня / Олег Стариков

25 августа

Главная сцена (холм Юнге, улица Морская, 87)

19.00 Трио Даниила Крамера (Россия)

20.20 Коллектив из Франции

21.40 Интернациональный джазовый ансамбль Якова Окуня (Россия-США-Япония-Сингапур)

23.00 Коллектив из США

Волошинская сцена (улица Морская, 43)

15.00 SNAKE STEAK

Аквапарк (улица Ленина, 144-б)

17.00 Ансамбль Сергея Головни

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ИСТОЧНИК KP.RU

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