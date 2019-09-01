В Евпатории открылся фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров» - 2019

На Театральной площади Евпатории 31 августа прошла торжественная церемония открытия III фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров».

В программе - традиционная красная дорожка.

Без красной дорожки ни один фестиваль не обходитсяФото: Виталий ПАРУБОВ

По ней прошли народные артисты России Ирина Муравьева и Максим Дунаевский, заслуженные артисты России Алексей Маклаков, Валерий Яременко, Сергей Махвиков, Юрий Беляев. Также среди почетных гостей - заслуженная артистка России, кинорежиссер Наталья Бондарчук, актер и режиссер Сергей Никоненко, художественный руководитель знаменитого киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский и многие другие.

Зрители не спускают глаз с красной ковровой дорожкиФото: Виталий ПАРУБОВ

Торжественную церемонию открытия назвали «Путешествие на ДиРиЖаБле». Гостей ждали зрелищные номера от евпаторийских исполнителей.

Гостей развлекали юные артистыФото: Виталий ПАРУБОВ

Также в первый день фестиваля состоялся показ фильма в рамках конкурсной программы художественного кино.

Звездные гости настроены очень позитивноФото: Виталий ПАРУБОВ

Президент фестиваля - народный артист России Дмитрий Харатьян, а сопрезидентом выступает министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Президент фестиваля - Дмитрий ХаратьянФото: Виталий ПАРУБОВ

Фестиваль будет проходить в Евпатории до 5 сентября. В конкурсной программе – мультфильмы и художественные фильмы, показы пройдут в кинотеатрах «Ракета» и «Максимум Кино».

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся творческие вечера, показы спектаклей и мастер-классы. Полную программу мероприятий смотрите по ссылке.

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