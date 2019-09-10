2019-09-10T17:13:17+03:00
Общество

Грипп в Крыму 2019: Где бесплатно сделать прививку

На полуострове уже идет вакцинация детей и взрослых
Галина КОВАЛЕНКО
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На Крымском полуострове уже начали делать прививки от гриппа.На Крымском полуострове уже начали делать прививки от гриппа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Холодает. Синоптики обещают, что в скором времени столбик термометра опустится вниз на целых 10 градусов. Вот-вот все достанут носовые платки, начнут кашлять и шмыгать... Чтобы грипп в Крыму 2019 году вас не задел, можно пройти вакцинацию! «КП-Крым» расскажет, где сделать прививку.

КРЫМ: ДЛЯ УКОЛА НУЖНО НАПРАВЛЕНИЕ

Осень, простуда и грипп – практически слова синонимы.

Хотя специалисты считают, что это не совсем верно – грипп в Крыму в 2019 году нагрянет на полуостров в январе.

- На большей части России люди начинают болеть гриппом в декабре, - рассказывает «КП» - Крым» Людмила Прокудина, главный внештатный детский инфекционист Минздрава РК. - В республике же, как и в других южных регионах, инфекция проявит себя позже, не раньше января.

Всего ожидается четыре вида гриппа. Причем два из них уже «гостили» в прошлом году на Крымском полуострове.

Специалист напоминает, что главная опасность инфекции в том, что возможны серьезные осложнения. К примеру, вирусной пневмонией, которая крайне тяжело поддается лечению.

Но есть и хороший способ застраховаться от такого нежелательного поворота - прививка.

- С 6 сентября на территории региона началась прививочная кампания, - говорит Прокудина. - Всего планируется привить 40 процентов населения Крыма.

Вакцины хватит для всех желающих. Фото: Варвара Снегирева

Вакцины хватит для всех желающих. Фото: Варвара Снегирева

Специалист напоминает, что в первую очередь нужно пройти вакцинацию маленьким детям, пожилым людям, медработникам, педагогам и женщинам в положении.

- Сперва нужно побывать на приеме у терапевта, пройти осмотр и получить направление, - объясняет инфекционист и отмечает, что кампания по вакцинации рассчитана на два месяца и завершится в начале ноября.

Прививки взрослым и детям делают в медицинских организациях по месту прикрепления, а также в детских садах и школах.

СЕВАСТОПОЛЬ: ПОЕХАЛ НА ШОПИНГ И СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ

В городе-герое прививки начали делать чуть раньше, чем в Крыму: общегородская кампании по вакцинации стартовала 2 сентября.

- У нас работают передвижные прививочные пункты на площади Нахимова и на площадках возле торговых центров «Апельсин», «Муссон» и «SeaMall», - сообщает главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Сергей Грыга. - Планируется выездная вакцинация против гриппа на предприятиях. Для этих целей создано 110 взрослых и детских выездных бригад.

Выяснилось, что для получения защиты от заразы необязательно иметь прописку в Севастополе.

Прививку можно сделать, когда гуляешь по городу-герою. Фото: Варвара Снегирева

Прививку можно сделать, когда гуляешь по городу-герою. Фото: Варвара Снегирева

- В мобильном прививочном пункте достаточно предъявить свой паспорт, чтобы попасть на прием к врачу, который и будет решать, можно ли вам проводить вакцинацию, - объясняют «КП-Крым» в пресс-службе Департамента здравоохранения Севастополя. - Если нет противопоказаний, то вам будет сделана прививка от гриппа. Опыт прошлых лет показал, что не стоит бояться особого наплыва иногородних пациентов. Вакцины хватит на всех. И мы будем только благодарны тем, кто решил себя таким образом обезопасить от инфекции. Ведь вирус передается от заболевшего человека к здоровому. Чем больше привитых, тем меньше опасность возникновения эпидемии в городе.

Отметим, что мобильные пункты работают в субботу-воскресенье: с 9.00 до 18.00 часов.

СПРАВКА «КП»

Гриппом каждый год болеют от 5% до 20% населения, а в период крупных эпидемий - до 80%. Наиболее уязвимы для вируса - дети и пенсионеры, люди с ослабленным иммунитетом, беременные, люди с излишним весом, страдающие эндокринными болезнями, медицинские и социальные работники, сотрудники учебных заведений, общежитий, производств, водители городского транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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