"Делает заявления, которым не суждено сбыться": В Крыму ответили на слова Зеленского о возврате полуострова

Первоочередные задачи, которые должен решать президент Украины Владимир Зеленский - это стабилизировать социально-экономическую ситуацию в своей стране, а Крым оставить в покое. Такое мнение «Комсомольской правде - Крым» выразил депутат Госсовета РК Владислав Ганжара.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему считает мир на Донбассе и возвращение Крыма своим основными задачами на посту главы государства. Также украинский президент отметил, что снимать санкции с России европейским странам не нужно.

Кроме того, Зеленский сообщил, что на саммите, который пройдет в октябре в «нормандском формате», он хочет решить вопрос с обменом тех, кого удерживают на Донбассе. Также глава украинского государства хочет договориться о выводе войск от линии соприкосновения.

- Зеленский в очередной раз, как и его предшественник, абсолютно подменяет те главные задачи, которые стоят перед руководством государства. Самое главное, чего от него ждут украинцы, это изменения социально-экономической ситуации в стране, снижения уровня бедности. Помимо этого, они ждут шагов по прекращению огня на Донбассе. Зеленский, по сути, делает заявления, которым не суждено сбыться, тем самым обманывая украинский народ, - выразил свое мнение Владислав Ганжара.

По его мнению, основная часть украинцев понимает, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, и санкции как попытка давления на Россию не изменят ситуацию.

Депутат отметил, что от Украины ждут соблюдения Минских соглашений.

- Никаких конкретных шагов по соблюдению Минских соглашений, кроме обмена заключенными, не было. Мы рассчитываем на определенные шаги после Нормандской четверки, которая должна пройти в октябре, - заключил депутат.

Зеленский неоднократно высказывался о «возвращении Крыма». Ранее он сказал, что уже продумал план по присоединению полуострова к Украине. Кроме того, украинский президент называл Крым «похищенным ребенком Украины».

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