«Отобрали деньги и хотели раздеть»: Жительница Севастополя поделилась впечатлениями от поездки на Украину

- Ужас и кошмар! – так эмоционально начала свой рассказ для «КП»-Крым» 19-летняя Настя, жительница Севастополя.

Девушка родилась и выросла в Донецке. Спасаясь от войны она перебралась на Крымский полуостров. Здесь получила российское гражданство, но и украинский паспорт сохранила. Типичная ситуация. У Насти, в теперь уже зарубежной и не совсем дружественной стране, осталась жить родня и много друзей. Естественно от общения с ними девушка отказываться не стала.

Паспорт с трезубцем, после стирки в машинке, пришел в негодность. Вот и пришлось ехать на Украину за новым документом.

На пропускном пункте в Крыму Анастасия показала российский паспорт и без особых проблем оказалась на стороне украинской.

Пограничникам незалежной она предъявила украинский загранпаспорт. и тоже вопросов не возникло.

- На подъезде к Мариуполю нужно было пройти блок-пост, - рассказывает «КП»-Крым» Настя. – А там очень предвзято относятся к тем, у кого крымская, луганская или донецкая прописка. У меня в загранпаспорте стояла отметка, что в 2014 году я побывала в России. Да, я действительно уезжала из Донбасса, когда там начали стрелять. Но, что в этом такого?!

Три здоровенных националиста отреагировали на скромную печать, как быки на красную тряпку.

- Меня всю прошмонали: вывернули карманы, сумку, даже пакет с прокладками распотрошили, - признается девушка. – Залезли в сотовый, прочитав эсмэски поняли, что я работаю в Крыму. Это разозлило их еще больше. Но в полную ярость они пришли, когда добрались до кошелька. Деньги решили забрать себе, но сумма им показалась маленькой. И они стали орать: Иди в банкомат, снимай все, что есть! Иначе то в СБУ сдадим!

Денег у Насти больше не было. «Нацики», поизмывавшись всласть над беззащитной жертвой, все-таки отпустили ее. Без денег, перепуганную, но живую.

- В Мариуполе мне помогли собрать деньги на обратную дорогу мои единоверцы, - рассказывает «КП»-Крым» Анастасия. – Я забрала свой новый украинский паспорт и уже спокойно вернулась на полуостров.

Свою фамилию Анастасия не называет. Предоставить фото также отказывается и честно признается, что продолжит ездить на Украину: - Родственники у меня там живут.

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