2019-09-16T17:06:49+03:00
Общество

Коммунист из Нигерии: Как чернокожий врач стал депутатом крымского города

В Крым Ханса Дуглас переехал всего пару лет назад
Галина КОВАЛЕНКО
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Ханса Дуглас стал депутатом от КПРФ. Фото: Работать для людей. КПРФ Армянское ГОХанса Дуглас стал депутатом от КПРФ. Фото: Работать для людей. КПРФ Армянское ГО
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- Здравствуйте! Добрый день! – со всех сторон слышит приветствия Ханса Дуглас, стоит ему только выйти на улицы Армянска.

Он отвечает на все «здрасте» и демонстрирует ослепительно белоснежную улыбку.

Глядя на молодого мужчину атлетического сложения и ростом под 190, невольно на ум приходят слова из уже подзабытого шлягера:

«Не похожий на тебя, не похожий на меня,

Просто так, прохожий, парень чернокожий…»

Но не только экзотическая внешность выделяет его из толпы: на выборах, которые прошли в начале сентября, горожане тоже не обделили вниманием харизматичного кандидата. Ханса Дуглас теперь представляет интересы простых людей как депутат городского совета Армянска от местного отделения КПРФ.

Врач-хирург завоевал авторитет у жителей Армянска. Фото: Работать для людей. КПРФ Армянское ГО

Врач-хирург завоевал авторитет у жителей Армянска. Фото: Работать для людей. КПРФ Армянское ГО

- Люди голосовали за Ханса, потому что знают его личные качества. Он уже второй год работает в поликлинике врачом-хирургом, - рассказывает «КП»-Крым» Евгения Дементьева, первый секретарь Армянского ГО КПРФ. – Неизменно вежлив, внимателен, работает очень профессионально и всегда готов прийти на помощь. Поэтому горожане и отдали за него голоса. Хотя он в Армянске не так давно.

Действительно не прошло еще и двух лет, как Ханса Дуглас стал жителем Армянска.

31-летний депутат-коммунист родился в нигерийском городе Порт-Харкорт, до которого расстояние по прямой около 5 тысяч километров. Но медицинское образование, как и гражданство России, молодой мужчина получил на Кубани.

- Я хотел устроится в Краснодарском крае на работу, но пока оформлял российский паспорт по закону подлости там не осталось свободных вакансий, - рассказывает «КП»-Крым» Ханса Дуглас, депутат горсовета Армянска. - Я расширил свой поиск и получил предложение из Крыма. Хотя раньше я знал о полуострове только то, что здесь курорт, много солнца и есть море.

И вот с марта 2018 года молодой врач стал крымчанином, но с местными красотами пока не познакомился.

- Лето прошло, а я только раз на море выбрался, - признается новоиспеченный депутат. – Просто нет времени: я же трудоголик. Веду прием в поликлинике Армянска, езжу на дежурства в Красноперекопск.

Трудолюбие врача объясняется просто: оклад у него около 25 тысяч рублей, а за съемное жилье приходится отдавать 12 тысяч.

По этой причине его супруга и 5-летняя дочь пока живут на материке.

- Оклады невеликие, а жилье дорогое. Поэтому в нашей больнице нет невропатолога, окулиста и других специалистов, - жалуется депутат. – Экологическая обстановка в Армянске напряженная, люди нуждаются в медицинской помощи, а в больнице дефицит кадров, да и оборудования невесть какое. Вот эти проблемы я и хочу решить.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Пользователи соцсети оживленно комментируют новость о депутате-нигерийце:

Алексей Пузанов:

- Евгения, жители сделали выбор и избрали достойного человека, который будет работать на благо города. Я искренне рад за вас!

Валентина Евменова:

- Думаю, что он стал депутатом вполне заслуженно, очень его хвалили как врача! его узнали люди и ему поверили.

Ирина Судник:

- Валентина, так и пусть остается врачом, политика ему зачем?! КПРФ, вы там что, перегрелись?!

Валентина Евменова:

- Он человек с активной жизненной позицией. А скольких депутатов люди и не знали сроду, а вынуждены выбирать и голосовать. При чем тут перегрелись? Вот химией передышались – это точно!

Павел Котов:

- Нет, видно же, что парень крымский, загоревший.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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