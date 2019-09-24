2019-09-24T13:46:40+03:00
Политика

Политолог: Затягивание суда вокруг «скифского золота» выгодно России

Киев рассчитывал молниеносно выиграть тяжбу, однако не вышло
Анастасия ЖУКОВА
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Более 2 тысяч бесценных артефактов находятся в Нидерландах уже пять летБолее 2 тысяч бесценных артефактов находятся в Нидерландах уже пять лет
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Затягивание судебной тяжбы по поводу «скифского золота» выгодно российскому Крыму. Такое мнение в интервью «КП-Крым» высказал политолог Иван Мезюхо.

Напомним, около двух тысяч артефактов из четырех крымских музеев вывезли на выставку в амстердамский музей Алларда Пирсона в начале 2014 года. Выставка должна была проходить с февраля по май 2014 года, но после Крымской весны и вхождения полуострова в состав РФ Киев заявил о своих притязаниях на бесценные экспонаты, и Нидерланды не стали возвращать артефакты крымским музеям. Те подали в суд, и тяжба длится уже пять лет.

- Может, я выскажу непопулярную точку зрения, но в некотором смысле затягивание этого процесса выгодно российской стороне, - говорит политолог Иван Мезюхо. - На что рассчитывал Киев? На то, что судебный процесс будет молниеносным, и все скифское золото отправится на Украину. Благодаря нашей правовой позиции удалось отстоять статус кво, «скифское золото» находится на территории Нидерландов. Это лучше, чем на Украине, потому что в таком случае ни о каком судебном процессе, справедливом разбирательстве не стоило бы и говорить.

Эксперт подчеркивает, что с крымскими музеями работает большая команда профессиональных юристов, которые выстраивают аргументированную позицию для отстаивания нашей правоты в суде Амстердама. И тот факт, что пока удалось как минимум заставить суд внимательно изучать доказательства и не спешить с решением – это уже маленькая победа.

- Я думаю, что скифское золото в конечном итоге должно быть возвращено в Крым, но это будет нелегкий процесс и с юридической точки зрения, и с точки зрения дипломатии, - отмечает Иван Мезюхо. - Нидерланды не должны заниматься тем, чтобы определять международный статус Крымского полуострова, это не в компетенции суда этой страны. Важно только то, что эти экспонаты были присланы в Амстердам из крымских музеев, и эти же музейные организации до сих пор осуществляют свою деятельность.

Украина же в рамках данного дела, по мнению политолога, «занимается буквоедством» и делает заявления в политической, а не в юридической плоскости, пытаясь любыми способами лишить жителей полуострова национального достояния.

- Команда Владимира Зеленского (нынешний президент Украины, - ред.) будет бороться за «скифское золото». Офис украинского президента воспринимает это дело как еще один пиар-повод для украинского лидера, - говорит Мезюхо. - Я не сомневаюсь, что правовая позиция украинской стороны будет более тщательно управляться офисом украинского президента.

Эксперт добавил, что за тот период, пока идет судебное разбирательство вокруг «скифского золота», на полуострове нашли огромное количество артефактов во время раскопок перед строительством Крымского моста, федеральной трассы «Таврида». Все находки сейчас находятся в тех же музеях, откуда пять лет назад вывезли «скифское золото».

СПРАВКА КП

«Скифское золото» - коллекция экспонатов четырех крымских музеев - Керченского историко-культурного заповедника (теперь Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник), Центрального музея Тавриды, национального музея-заповедника «Херсонес Таврический» и Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Более двух тысяч уникальных артефактов передали в Амстердам для выставки «Крым – золото и секреты Черного моря». Ранее в Европе они никогда не выставлялись.

Общая стоимость коллекции оценивается в 2 миллиона долларов.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил вернуть экспонаты из Крыма Украине, но в марте 2017 года представители крымских музеев подали апелляцию. Рассмотрение дела продолжается до сих пор. Апелляционный суд Амстердама должен был вынести решение 16 июля, однако запросил от крымских музеев дополнительные документы на коллекцию и приостановил дело минимум на полгода. Крымские музеи все необходимые документы в суд Амстердама передали и надеются на справедливое решение.

Артефакты тем временем хранятся в подвалах музея Алларда Пирсона. Больше они нигде не экспонировались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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