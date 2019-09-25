Отопительный сезон 2019-2020 в Крыму: сколько ждать и сколько платить

В последние дни в Крыму заметно похолодало. И на улице, и в квартирах. Крымчане стали невольно поглядывать на пока еще ледяные батареи, предвкушая начало отопительного сезона 2019-2020.

Ежегодно отопительному сезону предшествуют пусконаладочные работы на ТЭЦ, а это иногда сулит отключением горячей воды для жильцов многоквартирных домов. Не говоря о том, что на следующие полгода в коммунальных платежках появится значительная статья расходов на отопление.

Для чиновников и коммунальщиков отопительный сезон в Крыму 2019 года, как, впрочем, и всегда, также является одним из главных событий осени.

Глава РК Сергей Аксенов считает своевременную подачу тепла стратегически важной задачей, поэтому очень восприимчив к жалобам граждан. Ну а к задержкам с отоплением больниц, школ и детских садов он решительно нетерпим. Поэтому в муниципалитетах тщательно рапортуют о готовности котлов и теплосетей.

Такие объявления появляются в подъездах многоэтажек Симферополя

- Объекты социальной сферы по Республике Крым готовы к отопительному сезону на 97%, объекты жилого фонда на 75%. Ремонтные работы на котельных и тепловых сетях завершаются, в готовность приводятся аварийные и диспетчерские службы. Отопление в дома должно быть подано вовремя, без задержек, - отметил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Энвер Аблаев.

Что касается Севастополя, то город-герой готов к отопительному сезону в среднем на 83% - жилищный фонд проработан на 87%, а объекты социальной сферы – на 80-90%.

КОГДА ВКЛЮЧАЮТ ОТОПЛЕНИЕ?

По техническим нормам, решение о начале отопительного сезона принимают муниципалитеты, если среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 градусов и ниже в течение пяти дней. Впрочем, это скорее рекомендация. И при желании власти могут пустить тепло в любой момент, если этого требует ситуация. В прошлом году, например, отопительный сезон в Крыму начался 25 октября, а закончился 10 апреля.

А вот правительство Севастополя, например, уже объявило предварительную дату начала отопительного сезона 2019-2020 в случае внезапного похолодания – 16 октября. Хотя в прошлом году теплую воду в трубы начали подавать также 26 октября.

ЧТО С ПОГОДКОЙ?

Синоптики обещают крымчанам в ближайшее две недели теплую погоду: днем от 16 до 28 градусов выше нуля, ночью – от +8 до + 16. В Севастополе ситуация схожая: с 26 сентября по 8 октября днем прогнозируют в среднем +20, ночью + 15 градусов.

Кстати, температура воды на морском побережье Крыма на 24 сентября вполне подходит для купания. В Черном море сейчас 18-21 градусов тепла, а в Азовском – 17.

ТАРИФЫ НА ТЕПЛО

Хорошие новости для жителей Крыма: после регулярного повышения цен на услуги отопления в течение нескольких лет, с 1 сентября 2019 года они снизятся на 23%. Теперь тариф составляет 2300 рублей за 1 Гкал вместо 3000 рублей ранее.

А вот севастопольцы будут платить в этом году 2137,69 рублей за Гкал – тариф вырос лишь немного в связи с повышением НДС.

КСТАТИ

Удивительная ситуация с отопительным сезоном в прошлом году произошла на Украине. Там к 15 ноября в городе Смела Черкасской области тепло в батареи не смогли подать ни в социальных учреждениях, ни в домах горожан. Исправлять ситуацию пришлось… президенту страны, на тот момент Петру Порошенко.