Минэнерго РФ готово поставлять на Украину электроэнергию из Крыма

Заместитель главы Минэнерго России Андрей Черезов рассказал, что они готовы поставлять на Украину электроэнергию из Крыма. Но для этого нужно, чтобы в соседнем государстве восстановили линии электропередач.

Черезов отметил, что год назад общался с украинской стороной на эту тему. Но вот с мертвой точки так до сих пор ничего и не сдвинулось.

- Это должно зависеть от Украины. Линии электропередач как были взорваны, так до сих пор и стоят, - отметил замглавы.

Он подчеркнул, что с российской стороны все осталось так, как и было.

- Мы готовы в любой момент включить, если будет такая необходимость и Украина будет к этому готова, - резюмировал чиновник, пишут «РИА Новости».

Кстати, Крым начал передавать избыток собственной электроэнергии в Краснодарский край. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию второго блока Таврической ТЭС. Специалисты завершили его комплексные испытания, блок проработал в течение 72 часов непрерывно с номинальной нагрузкой.

Новые Таврическая и Балаклавская ПГУ-ТЭС, а также энергомост Крым - Кубань построены в рамках ФЦП. В итоге полуостров получит почти 2,5 тысяч МВт мощности в сутки.

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