Молодые реставраторы со всей России преобразят Судакскую крепость

Молодые реставраторы со всей России разработают проект преображения Судакской крепости – точнее, внешней стороны барбакана – фортификационного сооружения, защищающего вход в крепость.

Идея родилась у представителей молодежной секции Союза реставраторов России во время форума «Таврида 5.0», который проходил в Судаке этим летом.

- Территория в не очень хорошем состоянии находится, заброшена вообще практически. Площадь для проектирования – 468 квадратных метров. Нашим архитекторам-реставраторам придется обдумать концепцию благоустройства: подумать, как можно украсить ландшафт, какие там могут быть малые архитектурные формы, - рассказала КП-Крым ответственный секретарь Союза реставраторов России Мария Портнова. – Мы задействуем в этом не просто волонтеров, которые мусор приедут убирать. Мы именно профессионалов туда везем, у которых есть специализация, квалификация.

ДОЛГАЯ ПОДГОТОВКА

Так как территория для благоустройства находится в охранной зоне памятника, то проект никоим образом не должен нарушать его целостность, а наоборот – погружать туристов в атмосферу средневековой генуэзской крепости. И прежде чем составить техническое задание для проектирования, в Союзе реставраторов сейчас проводят комплексную работу как с исторической, так и с архитектурной точки зрения.

- Мы должны полностью обследовать территорию: собрать все справки в архивах, все истории реставрации, переговорить с жителями. У нас должен быть «багаж» для формирования задания. Мы изучаем границы территории проектирования, нас допускают сейчас к архиву. Смотрим фотосъемку, карты. Мы будем отмечать пешеходные маршруты, транспорт, ливневые стоки, деревья и тропинки, делать подробную фотофиксацию, выделять проблемные участки. Это большая подготовительная работа, - подчеркнула Мария Портнова.

Внимание уделят не только тому фрагменту территории крепости, которую предстоит преобразить, но и прилегающим участкам.

ПРОЕКТ - ОБЩЕСТВЕННОСТИ

- Для нас очень важна открытость перед населением. Мы будем разговаривать о проведении общественных слушаний. Нам очень важно сделать из этого не просто научно-образовательный проект, непонятный, закрытый для всех, но социально адаптированный, общественный, - поделилась Мария Портнова. - Мы хотим при проектировании учитывать мнение местных жителей и туристов.

Скорее всего, молодые реставраторы разработают не один, а несколько эскизных проектов – на конкурсной основе. Презентовать их планируют в 2020 году – на следующем форуме «Таврида».

В какие сроки и за какие средства проект благоустройства воплотят в жизнь – пока не известно.

- Не думаю, что это какие-то колоссальные затраты. Если мы защитим проект – а мы его защитим – то надеемся, что руководство Судакской крепости вместе с органами охраны и министерством культуры посодействует воплощению проекта в жизнь. Кроме того, мы подаем документы на президентский грант, - отметила Мария Портнова.

КСТАТИ

Аристократия среди ремесленников

С музеем-заповедником «Судакская крепость» молодые реставраторы уже сотрудничали: на форуме «Таврида 5.0» ребята представляли современную школу реставрации, восстановив кувшины и амфоры XVI века. Отреставрированную коллекцию керамики из фондов музея представили на выставке «Подводный исторический мир Крыма» на «Тавриде» и затем вернули обратно.

- За одну неделю - длительность смены – художники, скульпторы могут представить готовый продукт. А реставрация - это более сложная отрасль, я бы сказала, аристократия среди ремесленников. Поэтому мы заранее взяли кувшины и амфоры из музея в Судаке и за два месяца отреставрировали, а затем уже представили в рамках смены и торжественно передали музею, - рассказала Мария Портнова.

МНЕНИЕ

Сергей КУЛИКОВ, главный архитектор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских:

- Я вижу в этом не только попытку понять историю памятника, сохранить его, но и социально адаптировать его для общества, для людей, конкретной территории. Это влечет за собой развитие внутреннего туризма, экономического возрождения территорий, создает возможности интересного перемещения по своей стране.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав ФАТИН, президент Союза реставраторов России:

- В этом году на «Тавриде» мы показали, что наши молодые реставраторы, участники реставрационной смены в Крыму, открыты и готовы к сотрудничеству. Судакская крепость — большой и сложный памятник, который заслуживает особого бережного отношения. Все это должно учитываться при создании эскизного проекта как его исполнителями, так и наставниками.

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