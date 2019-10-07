В Крыму предсказали разрушение Украины из-за военного сотрудничества с США

Российская Федерация наращивает военное присутствие в Черном море только исходя из соображений безопасности. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии противодействия "влиянию" России в Черноморском регионе. Специалисты порекомендовали разместить системы противовоздушной обороны в Восточной Европе. Также американские эксперты советуют помогать Грузии и Украине в "развитии национального оборонного потенциала".

- Момент воссоединения Крыма с РФ очень серьезно спутал карты американской внешней политике. Тот госпереворот, который они инициировали на Украине, в том числе был связан с их непосредственными интересами. В первую очередь, это размещение военных баз НАТО или США на территории Крыма. То, что произошло за последние пять лет, позволило РФ укрепить позиции в Черноморском и Средиземноморском регионе, - отмечает Владислав Ганжара.

По его словам, наращивание военной мощи со стороны РФ связано с вопросами безопасности.

- Безусловно, у нас нет интереса участвовать в этой эскалации и наращивании различных групп вооружений, но есть потребность безопасности. А вот американские планы обычно связаны с экспансией, с продвижением военной доктрины. Но в случае активных действий, они получат достойный ответ, - добавляет политолог.

По его словам, взаимодействие Украины с США может закончиться для незалежной трагедией.

- Как мы знаем по огромному количеству исторических примеров, взаимодействие Америки со странами, где присутствуют их интересы, заканчивается разрушением государств. Возможно, это произойдет и с Украиной, учитывая заигрывания Штатов, - заключил эксперт.

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