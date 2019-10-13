Завтра все закончится: Крым переходит на цифровое вещание

- Сергей Геннадиевич, уже в понедельник, 14 октября, Крым окончательно перейдет на цифровое вещание. Все ли для этого готово?

- Безусловно. Более того, перейти на цифровое вещание каждый житель республики мог еще в начале года. Для этого в Крыму было построено 38 антенно-мачтовых сооружений для размещения средств связи. В Севастополе таких АМС построено шесть. Все 44 сооружения вместе дают качественный сигнал по всему полуострову. Для телезрителей это означает хорошую картинку без помех и звук.

Вместе с нами на цифровой формат вещания перейдет еще 20 субъектов России. Все мы попали в так называемую четвертую волну перехода. Задержка была связана с туристическим сезоном и выборами.

- Как много крымчан уже перешли на «цифру»?

- Почти 97% телезрителей установили современные приставки и получают сигнал нового высокого качества.

- А кто оставшиеся три процента?

- Это жители тех регионов Крыма, которые не могут принимать цифру из-за сложного горного рельефа. Эти люди на протяжении десяти лет пользуются услугами спутникового, кабельного и IPTV(интернет, - ред.) телевидения. Так что неудобств они не испытывают. Однако через два года мы достроим еще несколько антенно-мачтовых сооружений и покроем эти регионы цифровым вещанием.

Крымчане не обязаны переходить на «цифру», но мы обязаны дать такую возможность: обеспечить всех бесплатным и пожизненным телевидением и радио.

- О каких каналах и радиостанциях идет речь?

- В Крыму 27 бесплатных телеканалов и 7 радиостанций. Все это – так называемые мультиплексы. У нас их три. Тогда как в других регионах нашей страны их всего 2. Дело в том, что в наши три мультиплекса вошли еще 7 региональных телеканалов и три местных радиостанции. Во всех остальных регионах РФ - 20 каналов и три радио.

- Несмотря на мощную информационную кампанию по переходу на «цифру», возможен ли вариант, что утром понедельника кто-то останется без ТВ?

- Возможно и такое. Нельзя исключать человеческий фактор. Однако хочу подчеркнуть, что аналоговое телевидение будет работать до конца года. И если человек вместо картинки увидит рябь на экране, то он увидит и номер нашей горячей линии, куда сможет обратиться. Мы это предусмотрели.

- И что ему скажут на том конце провода?

- Позвонив по номеру 8 800 506 00 08, гражданин получит от волонтеров всю необходимую информацию: как настроить приставку и телевизор, как быть, если такой приставки нет. Так что переход на новый формат телевещания будет безболезненным.

- Кстати о приставках. За них ведь положена компенсация?

- Да, но не всем. Еще 1 апреля на уровне правительства было издано распоряжение о компенсации для малообеспеченных граждан. Им государство возмещает до 1,5 тысячи рублей за приставку и до 5 тысяч рублей за спутниковое оборудование. Сегодня за материальной поддержкой обратилось 19 человек.

- А какую помощь оказывали волонтеры и сотрудники «Почты Крыма»?

- Волонтеров набирали еще полгода назад. Их обучали бригадиры радиотелевизионного передающего центра. Все они - добровольцы и социальные работники - обходили квартиры и дома крымчан, помогали разобраться с оборудованием и смогли переключить почти 9 тысяч телевизоров Крыма на цифровой формат.

Сотрудники «Почты Крыма» помогали нам с доставкой «цифровых бабочек» - информационных бюллетеней со всеми необходимыми инструкциями. Мы их изготовили полмиллиона штук. А в отделениях связи продавались приставки. Для жителей сельской местности это было очень удобно.

- Когда планируется отключение аналогового сигнала, и как это произойдет?

- Первая фаза отключения планировалась в начале января этого года. Но, как я уже говорил, все перенеслось на 14 октября. В этот день на Радиотелевизионном передающем центре республики, который находится на симферопольской улице Студенческая, выключат «рубильник» вещания аналога.

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