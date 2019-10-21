2019-10-21T16:40:51+03:00
Общество

После публикаций в «Комсомолке» двух бездомных стариков забрали с улиц Симферополя

Десять семей из разных регионов России были готовы приютить старушку с вокзала вместе с ее собакой
Юлия МИХАЙЛЕНКО
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Слева - Сервер Абдураманов, справа - баба ВаляСлева - Сервер Абдураманов, справа - баба Валя
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После публикаций КП-Крым и активной работы волонтеров в социальных сетях для бабы Вали, 10 лет живущей на улице, и Сервера Абдураманова, которого нашли под 7-й горбольницей в Симферополе, нашлась временная крыша над головой. Пока убежище государственное, но бездомных в дальнейшем готовы приютить небезразличные россияне.

СТАРУШКА С СОБАКОЙ СТАЛА ЗВЕЗДОЙ

Первой о том, что баба Валя живет на Симферопольском вокзале вместе со своим верным рыжим псом, написала КП-Крым. У женщины из Евпатории когда-то была и семья, и дом и даже остался сын. Но жили разрушилось, близкие умерли, а сын попал под влияние секстантов. Документы женщина потеряла.

Волонтер Евгений Пичугин рассказал, что почти сразу после выхода статьи, ему стали звонить люди, готовые помочь пенсионерке деньгами, вещами и продуктами, а также журналисты различных телеканалов. Десятки статей, сюжетов и тысячи постов в социальной сети. О крымской бабушке узнали во всех уголках России. Были и те, кто хотел забрать бездомную к себе. Звонили из Крыма, Севастополя, Кубани, Воронежа, Питера, Москвы.

– Первой с нами связалась девушка из Нижнегорского района. Она откликнулась, так как у нее никогда не было мамы, и она хотела забрать старушку домой. После звонил мужчина с Кубани говорил, что готов забрать и бабушку, и ее собаку. Было предложение из Севастополя, там тоже женщина хотела забрать бабу Валю, – говорит Евгений.

Бабу Валю готовы приютить вместе с ее рыжим другом. Фото: Евгений Пичугин

Бабу Валю готовы приютить вместе с ее рыжим другом. Фото: Евгений Пичугин

Помимо звонков волонтеру, шквал внимания обрушился и на саму пенсионерку: гости толпами ринулись проведывать бабульку и ее питомца.

– Мне позвонили из социальной службы, – говорит Евгений. – Сказали, что бабу Валю забрала прокуратура и пристроила в приют. Сказали, что министр, правда, какой не уточнили, следит за ее судьбой, чтобы я подыскивал ей место, так как это временно и пообещали помочь с получением российского гражданства.

Жилье бабе Вале нашли в итоге в Бахчисарайском районе, там ее в любое время ждет одинокая женщина, готовая приютить пенсионерку. Баба Валя согласилась отправиться к ней, как только получит новые документы.

ПОТЕРЯВШЕГО ПАМЯТЬ СТАРИКА ПРИЮТИЛИ В БОЛЬНИЦЕ

После того как КП-Крым выпустила материал о парализованном бездомном старике, потерявшем память и живущем под забором 7-й горбольницы, его госпитализировали. Причем как раз в 7-ю больницу.

– Ему привезли инвалидную коляску. Правда, ее украли, – рассказывает Евгений Пичугин. – Люди несли еду и вещи, а также деньги. А после того, как вышла публикация, его забрали на скорой и поместили в карантинное отделение.

Эту черно-белую фотографию Сервер Абдураманов носит с собой. О себе ничего не помнит

Эту черно-белую фотографию Сервер Абдураманов носит с собой. О себе ничего не помнит

Домой Абдураманова забирать никто пока не отважился, но добрые люди готовы предоставить для него гараж, чтобы у человека была хоть какая-то крыша над головой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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