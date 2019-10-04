Парализованный крымский бомж с провалами памяти ищет свою семью

В Симферополе местные волонтеры ищут родственников пожилого бездомного. Он представляется Сервером Абдурамановым, у него провалы в памяти, и говорит ли мужчина правду - неизвестно. Одно ясно точно - у старика отказали ноги, в больницах таких как он не ждут, а на улице он погибнет.

Со слов бездомного Сервера, за последнюю неделю он побывал в нескольких медицинских учреждениях крымской столицы, но ему там указали на дверь, так как ни паспорта, ни медицинской страховки у него нет.

Своих родных Сервер не помнит, но хранит снимки с ними. Фото: Татьяна Букарева

Так старик оказался на улице и сегодня обосновался около 7-й городской больницы, где его не смогли приютить.

Передвигаться самостоятельно мужчина не может, но неравнодушные приносят Серверу еду и даже раздобыли для него инвалидную коляску. Ее, правда, угнали неизвестные, и теперь волонтеры ищут бездомному новое средство передвижения.

- Параллельно мы ищем его родственников, - рассказывает КП-Крым волонтер Евгений Пичугин. - Мужчина говорит, что жил в Симферополе на улице Чора Батыр, неподалеку от нынешнего места его дислокации. Другим говорит, что приехал в Крым из Коми еще 20 лет назад. Вспоминает, что был дом, семья, но в какой-то момент жизнь перевернулась: здоровье подкосило, появились провалы в памяти.

У бездомного крымского татарина есть при себе фотографии. Судя по ним, у мужчины действительно была семья, но где сегодня родственники - неизвестно.

Спасти старика от жизни на холодном бетоне мог бы приют. Но таких учреждений, где помогают даже восстанавливать документы, в Крыму нет. Поэтому остается надеяться на то, что родственники Сервера найдутся, и мужчина не останется умирать под стенами больницы.

Снимок из семейного архива бездомного. Фото: Татьяна Букарева

По словам руководителя общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерины Горелкиной, отсутствие полноценных приютов в республике - свидетельство неэффективной работы местного Министерства труда и социальной политики. А работа всех организаций, помогающих бездомным в Крыму, заканчивается на содействии в оформлении документов. Нет даже элементарных ночлежек, и свои документы бездомные ждут на улице.

- Крыму нужны работающие приюты для бомжей. Они люди, а люди не должны спать в скверах на лавках. Они должны проходить медобследования, получать лечение, иметь ночлег.

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