В окровавленных бинтах выгнали на улицу: В Севастополе пенсионерка умерла на пороге больницы

67-летняя бабушка Саша тихо умерла у дверей севастопольской больницы. Случайные прохожие просили медиков помочь пожилой женщине, но «скорая помощь» приехала, лишь когда перестало биться ее сердце.

В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ ОТКАЗАЛИ В ПОМОЩИ

Людмила Белова живет рядом с 4-й горбольницей на Северной стороне. В воскресенье она, проходя через больничный двор, увидела старушку, сидящую на лавочке в 50 метрах от дверей приемного покоя.

Женщина умерла прямо во дворе 4-ой больницы Севастополя.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Возвращаюсь назад, минут через 30, а бабушка по-прежнему сидит на солнцепеке: взгляд отрешенный, а на ногах окровавленные бинты, - рассказала «КП-Крым» Людмила Белова. - Обратилась в приемный покой, но услышала в свой адрес нелестные слова: «Сердобольная?! Идите, идете отсюда!». И указали на дверь. Попросила их вызвать «скорую», но услышала отказ. Мало того, медики сказали, что старушка сидит у больницы с полвосьмого утра. Получается, что они знали, что рядом находится человек, нуждающийся в помощи врачей, но никто из них даже и пальцем не пошевелил?!

В приемной севастопольской больницы отказали в помощи .Сотрудники приемного покоя решили, что Александра здорова. Видео: Людмила Белова

Женщина вышла в коридор и сама вызвала «скорую».

- Карета «скорой» ехала целый час, хотя подстанция находится всего в двух десятках метров, - отметила Людмила.

На ногах пожилой женщины все бинты были в крови. Фото: Движение волонтеров «Сердце Севастополя»/VK

Когда врачи все же приехали, то их уже помощь не понадобилась: 67-летняя бабушка умерла, сидя на той самой лавочке, около приемного покоя.

- Я пришла домой ошеломленная такой бесчеловечностью, - рассказала «КП -Крым» Людмила Белова. – Разместила фото и видео в соцсетях и связалась с волонтерами «Сердце Севастополя».

ПОЧИСТИЛИ РАНЫ ОТ ЧЕРВЕЙ И ОТПРАВИЛИ УМИРАТЬ НА УЛИЦУ

Как рассказали волонтеры, умершую звали Александра Ч., она была бездомной и жила на Московском рынке в Севастополе.

- Летом она лежала в больнице с трофическими язвами на ногах, - рассказала «КП-Крым» Анастасия Макеева, возглавляющая волонтерское движение «Сердце Севастополя». – Но 5 августа Александру выписали из больницы домой, то есть на улицу, хотя раны на ногах не зажили. В день ее смерти сердобольные люди вызвали на Московский рынок «скорую помощь», потому что от Александры шел сильный трупный запах, а в ранах на ногах копошились черви – человек гнил заживо! Бабушку привезли в 4-ю горбольницу. В приемном покое ей очистили раны от червей, сделали перевязку и все, мол, ты здорова! Иди домой, то есть на улицу. Александра, у которой на ногах сквозь бинты просачивалась кровь, смогла дойти лишь до ближайшей лавочки, где и умерла. Предварительная причина смерти: сепсис – заражение крови.

ОФИЦИАЛЬНО

Благодаря соцсетям жуткая история дошла до чиновников.

- Появилась информация о смерти женщины на Северной стороне города, - такой пост появился в соцсети на странице директора Департамента здравоохранения Севастополя Сергея Шеховцова. - Представители общественных организаций пишут, что она скончалась в 50 метрах от приемного покоя 4-й городской больницы. Начали служебную проверку. Департамент здравоохранения и администрация больницы изучают медицинскую документацию. Будет дана оценка действиям медперсонала. О результатах проверки сообщим.

Отреагировали на ЧП и в Следственном комитете.

- В Севастополе проводится процессуальная проверка по факту смерти пожилой женщины, - сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю. - Будут тщательным образом изучены все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Екатерина Калинова:

- Врачи все озлобленные, работать, по сути, некому. Все стараются уехать, где з/п выше и есть перспективы роста! На днях прихожу в поликлинику, чтоб ребенку взять справку в детсад, хорошо, что записались за 1,5 недели. Я спрашиваю у врача: - А если мы заболеем? Мне говорят, улыбаясь: Ну, не болейте! Не врачи виноваты, а система такая! Одна бумажная волокита! Врачи не пациентами занимаются, а заполнением бумажек. Кто это придумал!?

Юналия-Юрьевна Пахненко:

- Знаете, в 90-е нам, медикам, вообще по полгода зарплату задерживали, но мы оставались людьми! А сейчас полное бездушие, не медики, а тени в белых халатах.

Елена Герасимова:

- Я сидела в приемном покое «инфекционки» с 19.00 до 22.00. Температура 39! На все отделение один врач - тихий ужас! Надо как-то решать проблему нехватки врачей! Нужно отметить, что в отделение, куда меня положили, персонал очень вежливый был. Не все еще потеряно: зарплаты надо повышать, но человечность никто не отменял.

Ольга Громовая:

- Когда завал и не хватает рук - это одно, а когда попить чай - выше человеческой жизни, то цензурные слова заканчиваются

Ольга Карташова:

- Из детской поликлиники на «Скорой» приехала с 3-летним ребенком (температура 39,5!) в приемную «инфекционки». Врачи заподозрили менингит и даже не дали времени вещи дома собрать, а сразу отправили в «инфекционку». Там в приемном покое мы пробыли с 15.00 до 21.00 часов. Ребенок уже начал бредить от температуры, а медсестры сидели в «Одноклассниках». Просила дать, что-нибудь от температуры, но мне грубо ответила, что ждите врача! Мне ничего не оставалось, как подойти и треснуть одну из медсестре по голове. И тут они быстро нашли врача и поместили нас в палату, поставив жаропонижающее.

Анна Бояринцева:

- Равнодушие появляется, когда дома кушать нечего и детей кормишь одними кашами. Медсестры получают по 15 000 рублей, минус выплаты, остается 12 000. У нас в городе Саки голый оклад, а стимулирующие не платят уже 3 года! Жаловались уже всем на это издевательство! А этот случай бесчеловечности случай, показатель всего происходящего в медицине на полуострове. Эти дамы должны быть уволены без права работать в медицине.

Наталья Довгань:

- Равнодушие страны к медикам, чаще среднего медперсонала, порождает равнодушие медиков к больным. За доброту еду не купишь.

Лилия Братико:

- Спину прихватило, и я отправилась в лечебницу на Ерошенко, Севастополь. Отправили в неотложку, что находиться там же, но в подвале. Просидела с 11.00 до 13.00 часов. Никто не зашел и не вышел. В регистратуре сказали, что к терапевту запись завтра с утра и только на 10 сентября. До слез! Ничего не поменялось в отношении к больным, но зато ремонт евро.

Катерина Бердыева:

- Сотрудники, вы ни в чем не виноваты! Мы с вами и за вас!

Лариса Брыкина:

- Внезапная смерть - причин может быть несколько. И все могут быть такими, когда медицина бессильна.

Николай Рыбаков:

- Тут надо собрать всю информацию. Случаи разные бывают.

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