Мученик науки: Драка в деканате керченского вуза закончилась укусами

Мордобоем и драками никого не удивишь: народ меряется силушкой и удальством, где угодно.

В Крыму стычка произошла прямо в стенах деканата Керченского государственного морского технологического университета - КГМТУ.

- У меня сейчас идет сессия, но в расписании занятий полная неразбериха и непонятно, когда какие лекции начинаются, - рассказывает КП-Крым Артем Беркус, студент заочного отделения КГМТУ. – Но когда я зашел в кабинете деканата морского факультета, чтобы прояснить ситуацию, то услышал в свой адрес грубость и оскорбления. Меня стали выгонять взашей, говоря, что ответят на мои вопросы после часа дня.

Такое грубое обращения покоробило студента-первокурсника.

Студент-заочник из Керчи сделал видео драки в деканате КГМТУ.Видео: Артем Беркус/VK

- Я сказал сотрудникам деканата, что буду снимать на видео их вызывающее поведение, - продолжает Беркус. – Они не смогли забрать мобильный телефон и свалили меня на пол, но я все равно пытался снимать видео, хотя сотрудники деканата всячески и мешали: двое крутили руки и вырывали телефон, а один держал ноги.

У студента-заочника порвана куртка. Фото: Артем Беркус/VK

25-летний керчанин объяснил, что телефон у него все же забрали, вдобавок порвали брюки и пиджак с футболкой. Под конец драки ему пришлось пустить в ход зубы.

- Мне было это противно, но я вцепился зубами в палец одного из сотрудников, - отмечает студент. - Все время пока меня крутили, заламывали и давили, я громко звал на помощь, но никто так и не помог.

В конце-концов Артем сумел освободится. Прибытия наряда полиции он дождался сидя в коридоре

- Из КГМТУ я забираю свои документы, - подытожил молодой человек.

Своей точкой зрения об произошедшем поделилось руководство учебного заведения.

- Все было совершено иначе – это студент напал на сотрудников деканата, - сообщил КП-Крым Дмитрий Степанов, проректор КГМТУ. - Артем Беркус, толком не разобравшись, не увидев, что рядом с расписанием есть объяснительная справка, пришел в деканат и начал вести себя буйно и неадекватно. Нам пришлось принять меры, чтобы его успокоить и затем вызвать полицию. Но до прибытия наряда он успел прокусить до кости палец нашему сотруднику и порвать на себе одежду. Сейчас создана комиссию, которая разбирается в инциденте. Так же поставлен вопрос об отчислении студента первого курса Беркуса.

ОФИЦИАЛЬНО

- По инциденту в учебном заведении поступили два заявления, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК. – Сейчас идет проверка, по итогам которой и будет принято процессуальное решение.