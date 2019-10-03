«Ты будешь бояться прийти в школу!»: В Ялте мужчина устроил разборки с семиклассниками

«Ялта. 10 школа. Вчера. Какой-то джигит детей кошмарит и запугивает. Кто его вообще туда пустил... И как учитель вообще такое позволил?» - такой пост сопровождает видеоролик, который появился в одном из пабликов во "ВКонтакте".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/735579" frameborder="0"></iframe> "Ты будешь бояться прийти в школу!»: В одной из школ Ялты посторонний человек угрожал детям.Видео: Максим Архипов/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK! другой источник

В кадре темноволосый молодой парень стоит между рядами парт, а перед ним навытяжку двое учеников.

Он говорит на русском языке с акцентом, активно жестикулирует руками, взволнован и не всегда в состоянии подобрать нужные слова: - Кто тебя сказал, что ты можешь разруливать класс?

- Я вам такое говорил? – пытается оправдаться подросток.

- Ты даже не можешь такое говорить! – голос парня стал еще громче и эмоциональнее. – И когда я с тобой разговариваю, то смотри на меня! Сколько тебе вообще?!

- Двенадцать, - полушепотом отвечает мальчик.

- Кто тебя дал право думать, что ты в таком возрасте такой крутой? – с новой силой обрушивается взрослый на мальчишку, для пущего воспитательного эффекта добавляя матерные слова.

Потом оратор, немного смягчив тон, обращается уже ко всему классу: - Я говорю официально всем, ребята. Я в Севастополе живу, я здесь не бываю часто, но для меня не трудно отправить таких же пацанов.

И парень начинает буквально орать: - В следующий раз, не дай Бог, я услышу, что кто-то попытался так пошутить. Это касается лично тебя и тебя. Во-первых, а во-вторых – всех! Я так буду пошутить с вами, что ты будешь даже бояться прийти в школу! И ты тоже! И не смотри на меня так. Типа, я приехал, а ты тупо ничего не сделал, а я пытаюсь тебя что-то объяснить. Или ты сам не знаешь, что ты сделал?!

И все, занавес – на этом видео обрывается. Хотя увиденного и услышанного более, чем достаточно.

В Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым подтвердили, что видео снято в ялтинской школе №10.

- По инциденту, произошедшему 1 октября проводиться проверка, - сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального Минобразования. - Охранник, допустивший нарушение пропускного режима в учебном заведении уволен, вынесены выговоры директору школы и его заму по безопасности. Сама манера и форма беседы с несовершеннолетними, которую вел мужчина, попавший в кадр, недопустима для учебного заведения. Поэтому информация об инциденте передана в отдел полиции, где и будет дана оценка действиям его участников.

В ведомстве рассказали, что парень, ставший героем видео, пришел в школу, чтобы заступиться за своего младшего брата перед его одноклассниками.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

За считанные часы пост видео прокомментировали полтысячи пользователей. Причем мнения разделились.Одни считают, что дети заслужили такое жесткое обращение. Другие уверены, что взрослого грубияна нужно наказать.

Сергей Бодров:

- Могу ошибаться, но мелкие сейчас вообще страх потеряли и ведут себя агрессивно, зная, что им ничего не будет. Раньше уважение старших было, а сейчас могут толпой налететь на бабульку и еще кого. Что тут говорить, ведь и сами взрослые стали более злыми.

Марина Багузова:

- Раньше милиция занималась теми, кто в школе отрывался по полной, а теперь поведение некоторых школьников просто ужасает. Третьеклашки приходят в класс с ножами, а родители говорят, что он хороший, просто так самоутверждается.

Ола Моксиола:

- Судя по видео, мальчик в себя сильно поверил, и уж если не родители и не школа не могут его научить уважать старших, не обижать младших и слабых, так пусть этот джигит преподаст урок!

Наталья Разинкина:

- Если мой ребенок не прав, то дома будет разговор. Но никто не имеет права угрожать его, чтобы он не сделал. Просто не понимаю, как взрослый может так себя вести, ведь ребенок изначально слабее и отпора не даст.

Марина Белякова:

- Грубое нарушение всех прав и законов! Не имеет права устраивать разборки с ребенком!

Марина Рыбкина:

- А куда смотрит прокуратура и следственный комитет?! Или родителям самим разобраться надо?! Я за своего ребенка зубами горло перегрызу!

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