Полиция занялась скандалом в ялтинской школе
Крымская полиция начала выяснять подробности инцидента, произошедшего 1 октября в ялтинской школе №10.
- По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Напоминаем, что в соцсети появилось видео, как темноволосый парень, который говорит на русском языке с акцентом, прямо в стенах школы ругает семиклассников. Он угрожает детям и допускает нецензурные выражения, потому что они якобы обидели его младшего брата.
В региональном министерстве образования КП-Крым рассказали, что проводится служебная проверка, но уже есть наказанные: уволен охранник, пропустивший в школу постороннего человека, также вынесены выговоры руководству учебного заведения.
"Ты будешь бояться прийти в школу!»: В одной из школ Ялты посторонний человек угрожал детям.Видео: Максим Архипов/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU