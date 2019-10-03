Полиция занялась скандалом в ялтинской школе

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-03T14:28:39+03:00

Старший брат решил заступиться за младшего: пришел в школу и "наехал" на одноклассников [видео]

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Крымская полиция начала выяснять подробности инцидента, произошедшего 1 октября в ялтинской школе №10.

- По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Напоминаем, что в соцсети появилось видео, как темноволосый парень, который говорит на русском языке с акцентом, прямо в стенах школы ругает семиклассников. Он угрожает детям и допускает нецензурные выражения, потому что они якобы обидели его младшего брата.

В региональном министерстве образования КП-Крым рассказали, что проводится служебная проверка, но уже есть наказанные: уволен охранник, пропустивший в школу постороннего человека, также вынесены выговоры руководству учебного заведения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/735579" frameborder="0"></iframe> "Ты будешь бояться прийти в школу!»: В одной из школ Ялты посторонний человек угрожал детям.Видео: Максим Архипов/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU