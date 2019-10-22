В Алуште люди 14 лет живут в разрушенном от взрыва доме

Жильцы алуштинской многоэтажки, верхние этажи которой разрушены из-за взрыва газа, вот уже 14 лет живут в страхе за свою жизнь. Жилинспекция не признает дом аварийным даже несмотря на то, что несколько квартир непригодны для проживания, а вместо наружных бетонных панелей теперь стоят конструкции из метала и досок. Жителям остается надеяться только на капремонт, но в ближайшие годы его не предвидится.

ЧУДОМ ВСЕ УЦЕЛЕЛИ

Из-за утечки газа взрыв прогремел в многоквартирном доме на Юбилейной, 4 еще в 2005 году. Никто из жильцов не пострадал чудом. Но на этом чудеса закончились.

После взрыва всю секцию дома жилищная инспекция признала непригодной для жизни и включила в фонд отселения из аварийного жилья. Но позже эксперты признали многоэтажку не опасной для проживания и исключили из программы.

Как рассказала КП-Крым владелица квартиры, где прогремел взрыв, Ирина, инцидент признали чрезвычайным происшествием. От верной гибели крымчанку и членов ее семьи спасло то, что женщина в данной квартире постоянно не проживала.

– Хотя дети гостили там за три дня до взрыва, – вспоминает Ирина.

Лифт разрушен, створки просто заварили поперечными металлическими трубами. Скриншот видео

ПОВЕЗЛО НЕ ВСЕМ

В администрации Алушты КП-Крым заявили, что жильцы четырех квартир, которые пострадали больше всего и непригодны для проживания, расселены. Остальная часть секции пригодна. Это установили компетентные эксперты.

– Аварийность там была снята, было рекомендовано проведение капитального ремонта, –говорит КП-Крым заведующая сектором по работе с жилым фондом управления капитального ремонта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты Оксана Романенко. – Нашим управлением был объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации (ПСД) по капремонту в июле 2018 года. В госстройэкспертизу мы заявляли сумму в 13,4 миллиона рублей, но нам одобрили только в 8,5 миллиона.

Так как многоквартирный жилой фонд находится в частной собственности, администрация обращалась с просьбами ускорить ремонт в Министерство ЖКХ Крыма и Фонд капитального ремонта, но оттуда пришли отписки, что в ближайшее время капремонт провести невозможно.

По графику ремонтные работы по восстановлению фасада и подвальных помещений запланированы на 2031 год, ремонт кровли и фундамента на 2028, инженерные сети обещают заменить в 2030 году.

– Мы просили, чтобы дом, с учетом разработанной проектно-сметной документации, включили в краткосрочный ремонт, на что нам ответили, что финансирование краткосрочной программы сформировано, и дом в нее включить уже не могут, – объясняет Романенко.

Чтобы потолок не упал, установили подпорки. Скриншот видео

МОЖНО ЖДАТЬ, А МОЖНО БОРОТЬСЯ

В администрации жильцам дома советуют заказать независимую экспертизу и если она, вдруг, будет отличаться от экспертизы государственной, установившей, что дом не аварийный, то у алуштинцев может появиться шанс на переселение.

– Если бы жильцы дома собрали документы и заказали независимую строительную экспертизу, она либо подтвердила наши выводы (дому не грозит обвал и рекомендован капремонт), либо признала бы его непригодным для проживания, - говорит Романенко.

Всего в Большой Алуште насчитывается шесть домов, признанных аварийными. Расселение трех из них запланировано на 2023 год. Сколько ждать остальным – неизвестно. Ясно одно – жильцам дома по улице Юбилейная, 4 либо придется доказывать аварийность их жилища, либо годами ждать капремонт, успокаивая себя тем, что компетентным экспертам виднее, пригодны их квартиры для жилья или нет.

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