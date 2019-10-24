2019-10-24T15:12:28+03:00
Политика

Ритуальное действие: В Крыму прокомментировали назначение нового главы украинской прокуратуры "АРК"

Игорь Поночовный, который возглавил украинское ведомство, намерен продолжать реализацию намеченных раньше планов
Надежда ДАЦЮК
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Назначение нового прокурора не повлияет на ситуацию как на Украине, так и в КрымуНазначение нового прокурора не повлияет на ситуацию как на Украине, так и в КрымуФото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ
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Назначение Киевом нового главы так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (украинское ведомство, располагается в Херсоне. - Ред.) – это не более, чем ритуальное действие, которое никак не повлияет на отношения между Украиной и Россией. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Денис Батурин.

Ранее в украинской прокуратуре Крыма появился новый руководитель. Им стал Игорь Поночовный, который ранее был заместителем руководителя. Он сказал, что «продолжит реализовывать планы и задания», намеченные ранее, и пообещал, что «все виновные» в нарушении прав человека будут наказаны.

- Назначение нового прокурора не повлияет на ситуацию как на Украине, так и в Крыму. Это некие ритуальные действия, которые призваны доказать, что Крым – это якобы Украина. Это же касается и так называемого представительства президента Украины в «АРК», и полиции. Все эти ведомства если и не являются фейковыми, то это некие призраки, фантомы и структуры, которые истощают украинский государственный бюджет. На отношения между Украиной и Россией это назначение никак не повлияет, - выразил свое мнение Денис Батурин.

По словам политолога, такие ритуальные действия нужны для внутренней политики Украины, чтобы показать, что существует некая стратегия «возвращения» Крыма.

- Более того, нынешнее руководство Украины в лице президента Владимира Зеленского также пока еще не готово признать Крым российской территорией. Поэтому политика в отношении Крыма будет продолжаться. Они будут считать и дальше полуостров украинской территорией, преследовать тех, кто имел отношение к возвращению Крыма с состав РФ, - добавил Денис Батурин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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