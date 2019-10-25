2019-10-25T17:15:14+03:00
Политика

«Это манипуляции»: В Крыму оценили оценили заявление МИД Украины о переговорах с РФ

Ранее спикер МИД Украины Катерина Зеленко заявила, что страна готова провести переговоры с Россией о «возвращении» Крыма
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Екатерина Зеленко/TwitterФото: Екатерина Зеленко/Twitter
Изменить размер текста:

Заявления украинской стороны о готовности вести с Российской Федерацией переговоры о «возвращении» Крыма - это не более, чем манипуляции Украинцы, чтобы избежать урегулирования ситуации на Донбассе. Такое мнение КП-Крым выразил крымский политолог Владислав Ганжара.

Ранее спикер МИД Украины Катерина Зеленко заявила, что страна готова провести переговоры с Россией о «возвращении» Крыма. По ее словам, Украина готова к «нормандскому саммиту» и к другому формату переговоров.

- Мы неоднократно видели во внешней политике Украины попытки перевести или совместить процесс, связанный с урегулированием ситуации на Донбассе, и связать его с вопросом по Крыму, - отмечает Ганжара. - Украина должна понимать, что для РФ вопрос Крыма закрыт окончательно. Ни за каким столом переговоров и ни в каком формате крымский вопрос обсуждаться не будет.

Политолог напомнил, что это уже не первое заявление со стороны украинского руководства, связанное с Крымом.

- Свою неспособность урегулировать ситуацию в своей стране Зеленский и его команда будет пытаться переложить на плечи РФ. Это определенная ловушка. Здесь со стороны нашего МИДа и РФ думаю, будет один ответ - Украина занимается манипуляциями, пытаясь избежать решения вопроса урегулирования ситуации на Донбассе, - добавил Ганжара.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский за последний месяц сделал несколько заявлений по Крыму. В частности, он говорил, что у страны нет возможности вернуть полуостров без содействия со стороны международных партнеров. По мнению президента, решение крымского вопроса возможно в случае комбинации дипломатических факторов и появления у страны «более мощной армии».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей АКСЕНОВ, Глава Крыма:

- Речь может идти только о переговорах по признанию Украиной российского статуса Крыма. Все остальное – домыслы и спекуляции. Никаких перспектив возврата Крыма в состав Украины нет и не будет. Крымчане сделали свой выбор, наш Президент поставил точку. Поезд ушел, и пора украинским политикам прекратить паразитирование на этой теме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пути возвращения Крыма в состав Украины не существует»: На полуострове оценили идеи Зеленского

Президент незалежной заявил, что есть несколько путей по решению крымского вопроса, и это не только слова (подробнее)

«Продолжает петь песни Порошенко»: В Крыму оценили желание Зеленского «вернуть» полуостров

Президент Украины заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным затронет тему Крыма и Донбасса (подробнее)

В Крыму оценили речь Зеленского на инаугурации о «возвращении полуострова»

По мнению экспертов, крымский вопрос будет закрыт только после того, как украинская элита признает полуостров частью России (подробнее)

Зеленский пообещал вернуть Крым с Донбассом и распустил Верховную Раду

Как Владимир Александрович сыграл главную роль в своей жизни на инаугурации президента [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Презираем! В соцсетях затравили охотника за фото с убитым оленем
В Симферополе отметили 99-ю годовщину со Дня рождения Амет-Хана Султана
Крымские налоговики нашли в Керчи подпольный цех по производству пива
Пострадавший от рук экс-директора симферопольских парков получил инвалидность
В Симферополе выбрали нового главу администрации
Стали известны результаты онлайн-голосования за кандидатов на должность главы Симферополя
На пожаре в Красногвардейском районе эвакуировали 20 человек
Жителей Симферополя снова напугал громкий хлопок
Ударивший журналиста в центре Симферополя чеченский мотоциклист принес извинения
В 2020 году в Крыму начнется ремонт Южнобережного шоссе
В Джанкойском районе легковушка сбила двух пешеходов
Авиация Черноморского флота провела учения в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали севастопольца с амфетамином
В Евпатории испытают новый трамвай отечественного производства
Верховный суд оправдал Шабанова по делу об избиении замдиректора МУПа
Часть набережной Симферополя благоустроят за счет частника
Прокуратура Симферополя начала проверку по факту избиения журналиста мотоциклистом
«Гардемарины-4»: В кадре знаменитые актеры - Боярский, Харатьян и каскадеры
С 27 октября аэропорт «Симферополь» перейдет на осенне-зимнее расписание