«Это манипуляции»: В Крыму оценили оценили заявление МИД Украины о переговорах с РФ

Заявления украинской стороны о готовности вести с Российской Федерацией переговоры о «возвращении» Крыма - это не более, чем манипуляции Украинцы, чтобы избежать урегулирования ситуации на Донбассе. Такое мнение КП-Крым выразил крымский политолог Владислав Ганжара.

Ранее спикер МИД Украины Катерина Зеленко заявила, что страна готова провести переговоры с Россией о «возвращении» Крыма. По ее словам, Украина готова к «нормандскому саммиту» и к другому формату переговоров.

- Мы неоднократно видели во внешней политике Украины попытки перевести или совместить процесс, связанный с урегулированием ситуации на Донбассе, и связать его с вопросом по Крыму, - отмечает Ганжара. - Украина должна понимать, что для РФ вопрос Крыма закрыт окончательно. Ни за каким столом переговоров и ни в каком формате крымский вопрос обсуждаться не будет.

Политолог напомнил, что это уже не первое заявление со стороны украинского руководства, связанное с Крымом.

- Свою неспособность урегулировать ситуацию в своей стране Зеленский и его команда будет пытаться переложить на плечи РФ. Это определенная ловушка. Здесь со стороны нашего МИДа и РФ думаю, будет один ответ - Украина занимается манипуляциями, пытаясь избежать решения вопроса урегулирования ситуации на Донбассе, - добавил Ганжара.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский за последний месяц сделал несколько заявлений по Крыму. В частности, он говорил, что у страны нет возможности вернуть полуостров без содействия со стороны международных партнеров. По мнению президента, решение крымского вопроса возможно в случае комбинации дипломатических факторов и появления у страны «более мощной армии».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей АКСЕНОВ, Глава Крыма:

- Речь может идти только о переговорах по признанию Украиной российского статуса Крыма. Все остальное – домыслы и спекуляции. Никаких перспектив возврата Крыма в состав Украины нет и не будет. Крымчане сделали свой выбор, наш Президент поставил точку. Поезд ушел, и пора украинским политикам прекратить паразитирование на этой теме.

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