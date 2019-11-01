2019-11-01T20:07:21+03:00
Общество

Первые пассажиры приедут в Крым на поездах уже в этом году

Минтранс России назначил перевозчиком частную компанию
Никита ПОЛЬКО
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Пассажирское движение по ж/д части Крымского моста обещают запустить в конце этого годаПассажирское движение по ж/д части Крымского моста обещают запустить в конце этого годаФото: Анна САДОВНИКОВА
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Министерство транспорта РФ определилось - перевозить пассажиров по железнодорожной части Крымского моста будет компания «Гранд Сервис Экспресс». Первые поезда из Крыма на материк и обратно поедут уже в этом году.

Как сообщают в ведомстве, первыми направлениями, как и ожидалось, станут Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.

Оператор пассажирских перевозок по мосту в Крым был определен 1 октября после рабочей поездки профильного министра Евгения Дитриха на полуостров.

Здесь глава Минтранса проверял, насколько объекты Крымской железной дороги готовы к началу перевозок.

Интересно, что первая в стране частная транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Таврия» еще в середине лета. Первые перевозки в РФ она начала еще в 2005 году и сегодня «Гранд Экспресс» эксплуатирует поезд повышенной комфортности на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Напомним, что пассажирское движение по ж/д части Крымского моста обещают запустить в конце этого года. А вот грузовые поезда поедут через Керченский пролив только летом 2020-го.

Между тем, конкретную дату запуска поездов по мосту через пролив в Минтрансе РФ не называют. А вот бывший гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» Василий Назарян еще в июне утверждал, что это случится 9 декабря.

За 45 суток до запуска движения поездов должна была начаться и продажа билетов. Ожидалось, что купить проездной документ можно будет уже 28-29 октября. Но этого так и не произошло.

Однако в интернете уже появилось расписание поездов в республику из Санкт-Петербурга и Москвы. Вот только официально это расписание ни в Минтрансе Крыма, ни Минтрансе Крыма, ни даже в Крымской железной дороге не подтверждают.

Справка "КП"

Крымский мост соединяет Керченский полуостров с Таманским. Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть была запущена в мае прошлого года, движение грузовиков началось осенью 2018-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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