«Убогость мысли»: В Крыму оценили высказывание писательницы Улицкой об «аннексии» полуострова
Позицию российской писательницы Людмилы Улицкой по отношению к Крыму на полуострове назвали маргинальной.
Напомним, Людмила Улицкая в интервью украинским СМИ сказала, что Крым – это «глубоко несчастное место», и за полуостров «еще долго будет вестись борьба».
- Глупо говорить, что он кому-то принадлежит, это международная земля. Коридор между европейской цивилизацией и Россией, через который так много проходило, - сказала писательница.
При этом Улицкая назвала вхождение Крыма в состав РФ «безобразной аннексией».
- Это маргинальная позиция. В нашей стране все прекрасно понимают, что Крым – это часть РФ. В российском обществе есть небольшая часть представителей творческой интеллигенции, которые выражают свою позицию по поводу того, что Крым - это, по их мнению, «оккупированная территория» и является спорным регионом, - отметил в комментарии КП-Крым политолог Владислав Ганжара. - Раньше певец Андрей Макаревич позволял себе такие высказывания. Он много потерял в своей творческой деятельности. И это не только отмененные концерты, но и тех людей, которые разделяли его творчество. Думаю, что на творчестве Улицкой такие высказывания тоже отразятся.
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс также отметил, что не нужно обращать внимание на высказывания писательницы, которая поддерживает украинскую идеологию.
- Убогость мысли этой писательницы, о которой я в жизни ничего не слышал, проявляется в ее высказываниях. Такие люди все разрушают вместо созидания. Поэтому я думаю, что на это не нужно обращать внимание. Не нами сказано, что Крым – это орден на груди планеты всей, - выразил КП-Крым свое мнение Ефим Фикс.
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ИСТОЧНИК KP.RU