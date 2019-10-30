«Жители полуострова не станут украинцами»: Эксперт о сожалениях Зеленского по Крыму

Заявления президента Украины о том, что крымчан в СМИ называют жителями временно оккупированных территорий, а не гражданами Украины, в самой республике считают продолжением шоу.

- Господин Зеленский по-прежнему продолжает шоу на посту президента. Это пиар-ходы и спектакли, предназначенные для публики. На Украине стали привыкать к тому, что их президент говорит много, а делает мало, - рассказал КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

По его словам, тема Крыма в последнее время звучит достаточно часто в риторике украинского президента. И это связано, в первую очередь, с провалами в других направлениях его политической деятельности.

- Достаточно вспомнить о неудачных попытках развести воинские части. Это просто неспособность выполнить взятые на себя обязательства. Потому президент и поднимает другие темы вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами. А крымчане уже никогда не будут украинцами, потому что за пять лет мы почувствовали, что такое забота России, - заключил политолог.

Ранее в Мариуполе Зеленский выразил сожаление, что Крым исчез из повестки дня украинских СМИ. Кроме того, президент сокрушается, что массмедиа говорят о крымчанах как о жителях "временно оккупированных территорий", а не как о "гражданах Украины".

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