Севастополь вам не Крым: Врачи отказались спасать женщину из-за прописки

Наталью Тихолиз несколько лет назад сбила машина. У нее множественные переломы берцовой кости левой ноги. У женщины все российские документы, а когда-то была и прописка в Симферопольском районе.Теперь Наталья - бомж. Как она оказалась в Севастополе, неясно. Но лечить ее здесь никто не будет.

О том, что опрятная с виду и вежливая женщина поселилась около одного из медицинских учреждений Севастополя, волонтеры узнали от горожан.

Известно про Наталью немного: когда-то ее сбила машина, и без медпомощи раздробленные кости срослись неправильно. Дома у Натальи нет, с мужем она разошлась, и теперь в ее бывшей квартире живет его вдова.

Женщину временно поселили в социальный севастопольский приют «Теремок».

- Она лежачая. У нее нарушена речь. Практически непонятно, что она говорит, но все время пытается извиниться за свое состояние, - рассказывает КП-Крым основатель волонтерского движения «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева.

Женщина нуждается в хирургической медицинской помощи, но лечить ее в Севастополе отказываются, руководствуясь тем, что крымчанка не имеет прописки в городе.

- У нее сильнейший болевой синдром, а обезболить мы его можем только аптечными средствами. В севастопольской больнице в хирургическом сопровождении ей дважды отказали в связи с тем, что она не имеет регистрации в городе-герое, а в ее полис ОМС не входят операции такого вида, так как для жителей Севастополя их компенсируют из городского бюджета, - объясняет Макеева.

В севастопольской социальной службе по работе с бездомными КП-Крым заверили, что Наталье они помогли, как могли.

- Восстановлены все документы, удостоверяющие ее личность. Теперь она нуждается только в медицинском сопровождении. Мы готовы ее транспортировать в любое медучреждение Крыма, если будет гарантия, что ей окажут помощь, - сообщили в социальной службе.

После аварии раздробленные кости на ноге срослись неправильно. Фото: Анастасия Макеевва

В ГКУ РК «Симферопольский дом БОМЖ» КП-Крым заявили, что как только данные по Наталье Тихолиз к ним поступят, они попробуют решить вопрос с ее госпитализацией.

- Когда данные пришлют, мы сделаем запрос в больницу им. Семашко, и женщину должны будут прооперировать, - пояснила специалист по социальной работе ГКУ РК «Симферопольский дом БОМЖ» Лидия Адишаева.

Между тем, в Севастополе без операции Тихолиз, невзирая на наличие российских документов, не могут даже присвоить инвалидность. Это означает, что без пенсии бездомная не сможет попасть в специализированный приют для инвалидов. В Крыму у нее больше шансов: таких учреждений на всю республику три, а в Севастополе одно. И стать его обитателями могут лишь прописанные в городе.

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