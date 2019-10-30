Объявленный в розыск экс-депутат из Крыма высмеял украинскую прокуратуру

На днях киевский суд объявил экс-депутата Крыма Сергея Шувайникова в розыск. На территории незалежной его обвиняют в государственной измене, пишут украинские СМИ.

Такой новости, живущий в Крыму Шувайников, был удивлен и даже расстроен.

- Я ни разу не получал никаких бумаг и сообщений. Даже не видел обвиняемого заключения, которое сфабриковала «прокуратура АРК», ни повесток, ни вызов. Суд не поддерживал со мной никаких контактов. Я понимаю, суду нужно проводить расследование и он получил от «крымской прокуратуры» уголовное дело. И, если там работают грамотные юристы, то никакое заседание они без меня провести не могут. Поэтому, они решили пройти таким путем – объявить меня в розыск, якобы я не откликаюсь, - рассказывает экс-депутат.

Конечно, политику неприятно, что против него возбудили уголовно дело, которое он даже не видел. Он подчеркнул, что это несовершенство правовой системы Украины.

- Когда человека можно заочно обвинить, приговорить. И никто не хочет разбираться, что я, будучи депутатом, выполнял волю народа. Именно народ и определил свою дальнейшую историческую судьбу – вернуться на свою родину, в Россию. Наверное, в Киеве это тоже понимают, но не хотят идти по цивилизованному пути, - подчеркнул экс-депутат.

Политик ехать на Украину не собирается, хотя признается, что любит Киев и очень по нему скучает.

- Я знаю, как только я пересеку границу, меня тут же арестуют. И грозит мне до 15 лет тюрьмы, никакие мои обстоятельства не будут учитываться. На Украине это сейчас делается очень легко, к сожалению. Все под ладошку, под лепешку, - сетует экс-депутат.

На своей официальной странице в Facebook политик пошутил, что ищет с сыновьями место в Крыму, где можно было бы спрятаться от украинской прокуратуры.

- Для начала осмотрели места под Мангупом, сыновьям понравилось, но они сказали, что меня сразу найдут, в соломе не спрячешься, - пишет политик.

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