2019-04-12T18:17:53+03:00
Политика

Украина объявила в розыск капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко

С февраля моряк находится в родной Керчи
Анастасия ЖУКОВА
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Владимир Горбенко в Керчи после возвращения из Украины. Первое интервью он дал "Комсомолке"Владимир Горбенко в Керчи после возвращения из Украины. Первое интервью он дал "Комсомолке"Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Украина объявила капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко в розыск. Такое решение принял Оболонский районный суд Киева

- После того как капитан судна "Норд" в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск, - сообщили в прокуратуре незалежной.

Напомним, капитана рыболовецкого сейнера "Норд" Владимира Горбенко вместе с девятью членами экипажа в марте прошлого года "поймали" украинские пограничники посреди Азовского моря и насильно отконвоировали в украинский порт "Бердянск".

Девятерым членам экипажа удалось вернуться домой, на полуостров, отделавшись штрафами, а на капитана украинские правоохранители завели два уголовных дела - за нарушение правил въезда и выезда из Крыма, а также якобы незаконный рыбный промысел. Из СИЗО его выпустили под залог, и Горбенко в течение 10 месяцев жил у родственников.

По словам адвоката, с июня 2018 года перестал действовать запрет Горбенко на пересечение украинской границы, поэтому в феврале этого года капитан благополучно вернулся домой, пройдя через пункт пропуска по своему российскому паспорту.

Владимир Горбенко дал первое интервью в Керчи журналистам "Комсомольской правды - Крым".

- Смотрю, суды переносятся, время тянется, по существу дело не рассматривалось еще даже. На суды я ходил, не скрывался, но заседания постоянно переносили. Запреты на выезд сняты, следствие окончено. Читаю в украинских СМИ: "Горбенко не держим, пускай уезжает". Я решил – почему бы не попробовать? Я взял российский паспорт – и спокойно уехал домой, - рассказал капитан корреспонденту КП-Крым.

Эксклюзив КП.РУ: Капитан "Норда" Владимир Горбенко вернулся в Крым и дал интервью "Комсомольской правде".Анастасия ЖУКОВА

Сейнер "Норд" Украина выставила на торги, однако желающих покупать крымское судно пока нет.

Рыбколхоз имени Первого мая в Керчи, которому принадлежал сейнер, лишился своего единственного судна, а значит – по сути, средств к существованию. Предприятие обратилось за помощью к властям республики, и глава Крыма пообещал помочь с покупкой нового сейнера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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