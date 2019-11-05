В Госдуме хотят создать поименный список коллаборационистов Крыма

Заместитель главы комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек предложил ученым разработать документ на основании архивных данных, в котором будут поименно перечислены коллаборанты среди крымских татар в военные годы.

- Если мы говорим о чистоте исторической науки, то мы не должны тиражировать мифы, которые недостаточно изучены. Если взять цифры, которые есть в докладной записке заместителя наркома госбезопасности СССР Богдана Кобулова на имя Лаврентия Берии, там было сказано о 20 тысячах крымских татар, которые якобы воевали на стороне немецко-фашистских захватчиков. И 14 тысяч - это те, кто воевал против партизан. Но поименных списков нет, - заявил Руслан Бальбек в эфире радио «Комсомольская правда-Крым».

В связи с этим депутат предлагает ученым изучить архивы и создать документ с поименным списком коллаборационистов.

- Эти данные нужны для экспертного сообщества, а не для публичной огласки, чтобы убрать спекуляцию на этой теме. Нужно понять, насколько немецко-фашистские оккупанты использовали национальный вопрос в своих целях. Уверен, что как только мы получим истинный документ с поименным списком коллаборационистов, то будем понимать, с какой правдой мы работаем, - отметил Бальбек.

Напомним, в феврале в Крыму разгорелся скандал из-за выхода нового учебного пособия «История Крыма. 10 класс». Возмущение вызвали фразы из главы о коллаборационизме, где говорилось, что часть крымских татар «встречала оккупантов в некоторых городах и деревнях букетами, угощала фруктами и вином», «большинство татарского населения лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали». Позже скандальную главу убрали из пособия, чтобы снять общественное напряжение.

СПРАВКА «КП»

В период с 1941 по 1944 годы из Крыма депортировали больше 183 тысяч крымских татар. Еще 17 000 выселенных - это немцы, греки, болгары, армяне, итальянцы. Их обвинили в сотрудничестве с немцами и переселили в Среднюю Азию. 21 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

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