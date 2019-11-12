На 19 лет: Шестерых крымчан отправили в тюрьму за создание террористической ячейки

Шестерых жителей Крыма - Муслима Алиева, Энвера Бекирова, Вадима Сирука, Арсена Джеппарова, Рефата Алимова и Эмира-Усеина Куку - отправили в тюрьму за участие в террористической организации Хизб-ут Тахрир*.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) признал всех шестерых виновными и приговорил к лишению свободы, сообщают адвокаты в соцсетях. Подсудимые проведут от 7 до 19 лет за решеткой, отбывать сроки будут в колонии строгого режима.

Как сообщалось, ячейка Хизб-ут Тахрир*, которую в 2015 году создали осужденные, работала в Ялте и Алуште. Крымчане активно вербовали местных жителей.

СПРАВКА КП

*Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная террористическая организация, основанная в 1953 году. Называются партией и выступают за создание халифата (исламского государства). Организация запрещена во многих странах мира (в том числе в США, Германии).

В России признана экстремистской в 2003 году. На Украине действовала свободно, поэтому на полуострове ее сторонников очень много. Некоторые из них выехали из Крыма после вхождения региона в РФ, другие остались, просто ушли в подполье.

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