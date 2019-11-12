2019-11-12T11:19:11+03:00
Происшествия

На 19 лет: Шестерых крымчан отправили в тюрьму за создание террористической ячейки

Они пропагандировали идеологию Хизб-ут Тахрир*
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Судебное заседание прошло в Ростове-на-ДонуСудебное заседание прошло в Ростове-на-ДонуФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Шестерых жителей Крыма - Муслима Алиева, Энвера Бекирова, Вадима Сирука, Арсена Джеппарова, Рефата Алимова и Эмира-Усеина Куку - отправили в тюрьму за участие в террористической организации Хизб-ут Тахрир*.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) признал всех шестерых виновными и приговорил к лишению свободы, сообщают адвокаты в соцсетях. Подсудимые проведут от 7 до 19 лет за решеткой, отбывать сроки будут в колонии строгого режима.

Как сообщалось, ячейка Хизб-ут Тахрир*, которую в 2015 году создали осужденные, работала в Ялте и Алуште. Крымчане активно вербовали местных жителей.

СПРАВКА КП

*Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная террористическая организация, основанная в 1953 году. Называются партией и выступают за создание халифата (исламского государства). Организация запрещена во многих странах мира (в том числе в США, Германии).

В России признана экстремистской в 2003 году. На Украине действовала свободно, поэтому на полуострове ее сторонников очень много. Некоторые из них выехали из Крыма после вхождения региона в РФ, другие остались, просто ушли в подполье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Украина пригрела экстремистов на территории Крыма

Журналист «Комсомолки» разбирался, откуда на полуострове так много сторонников запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Шокирующие подробности громкого убийства в Петербурге: Доцент принимал гостей, а в соседней комнате лежал труп любовницы-аспирантки
Известного историка Олега Соколова задержали, когда он пытался утопить останки расчлененной им девушки в реке Мойке [фото, видео]
«Когда он надевал мундир, в него вселялся бес»: ученые и реконструкторы откровенно рассказали о доценте СПбГУ Олеге Соколове, который убил и расчленил молодую любовницу
По словам коллег Соколова, ради того, чтобы читать в оригинале мемуары Наполеона и его соратников, он самостоятельно выучил французский язык [фото, видео]
«Доцент истории» и «Наполеон» - это два разных человека»: Клинический психолог - об ученом СПбГУ Олеге Соколове, который зверски убил и расчленил молодую любовницу
Соколов был страстно увлечен образом Наполеона, «играл» его на реконструкторских фестивалях и даже имел дома портрет, где был изображен в образе французского императора
Доцент СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил любимую студентку: Все, что известно о жуткой истории
Ученый, кумиром которого был Наполеон, расправился с молодой любовницей, а потом планировал самоубийство в Петропавловской крепости. Сейчас ему грозит 15 лет тюрьмы
«Она знала, что у него есть жена и дети»: Студентка-любовница, которую убил и расчленил преподаватель СПбГУ Соколов, увела его из семьи
Жена подозреваемого кавалера Ордена почетного легиона в шоке от поступка мужа. А вот родственники жертвы не знали об отношениях девушки
Новости 24