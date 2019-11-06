День матери-2019: «Комсомолка» запускает фотоконкурс для мам
«Мама» – это самое святое и сакральное слово в жизни каждого человека. Вряд ли на всем свете найдется более чистое, беззаветное и искреннее чувство, чем материнская любовь к своему чаду. Ежегодно в России каждое последнее воскресенье ноября отмечается День матери. «Комсомольская правда-Крым» традиционно проводит фотоконкурс, приуроченный к этому замечательному празднику.
В фотоконкурсе могут принять участие мамы и их малыши. Все присланные работы будут распределяться по следующим номинациям:
«Мать и дитя» (фото матери и ребенка)
«Мамины глаза» (портреты матерей)
«В ожидании чуда» (фотографии будущих мам)
Победителя в каждой номинации определит онлайн-голосование (ccылки на каждую номинацию - выше). Отдать свой голос можно раз в сутки за любое количество участниц.
Как поучаствовать в фотоконкурсе?
Всем желающим нужно загрузить фото на сайт www.crimea.kp.ru через специальные формы на сайте (отдельные для каждой номинации!) и указать:
1. ФИО участницы и ребенка
2. Возраст матери и ребенка
3. Место жительства
4. Контактные данные
Сроки проведения фотоконкурса
Ход интернет-голосования - с 18 по 29 ноября. Итоги конкурса будут подведены 29 ноября. Награждение победителей состоится 2 декабря в офисе «Комсомольской правде- Крым» по адресу: Симферополь, проспект Кирова/переулок Одесский 19/1.
Победители получат дипломы от «КП-Крым» и памятные призы от наших спонсоров. Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!
ИСТОЧНИК KP.RU