2019-11-06T14:50:26+03:00
Конкурсы и тесты

День матери-2019: «Комсомолка» запускает фотоконкурс для мам

В конкурсе также могут участвовать девушки в ожидании радостного пополнения семьи
Степан ОСТИНОВ
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Все присланные работы оценят читатели "КП-Крым" в онлайн-голосовании.Все присланные работы оценят читатели "КП-Крым" в онлайн-голосовании.Фото: Олег КОЛЕСОВ
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«Мама» – это самое святое и сакральное слово в жизни каждого человека. Вряд ли на всем свете найдется более чистое, беззаветное и искреннее чувство, чем материнская любовь к своему чаду. Ежегодно в России каждое последнее воскресенье ноября отмечается День матери. «Комсомольская правда-Крым» традиционно проводит фотоконкурс, приуроченный к этому замечательному празднику.

В фотоконкурсе могут принять участие мамы и их малыши. Все присланные работы будут распределяться по следующим номинациям:

«Мать и дитя» (фото матери и ребенка)

«Мамины глаза» (портреты матерей)

«В ожидании чуда» (фотографии будущих мам)

Победителя в каждой номинации определит онлайн-голосование (ccылки на каждую номинацию - выше). Отдать свой голос можно раз в сутки за любое количество участниц.

Как поучаствовать в фотоконкурсе?

Всем желающим нужно загрузить фото на сайт www.crimea.kp.ru через специальные формы на сайте (отдельные для каждой номинации!) и указать:

1. ФИО участницы и ребенка

2. Возраст матери и ребенка

3. Место жительства

4. Контактные данные

Сроки проведения фотоконкурса

Ход интернет-голосования - с 18 по 29 ноября. Итоги конкурса будут подведены 29 ноября. Награждение победителей состоится 2 декабря в офисе «Комсомольской правде- Крым» по адресу: Симферополь, проспект Кирова/переулок Одесский 19/1.

Победители получат дипломы от «КП-Крым» и памятные призы от наших спонсоров. Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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