Эксперт оценил тактику США по признанию Крыма частью России

Опубликованную в американском издании National Interest статью о российско-американских отношениях в Крыму назвали знаковым явлением.

Ранее бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад написал в National Interest, что признание Крыма частью РФ поможет США улучшить отношения между странами.

Ортблад подчеркнул, что в Крыму большая часть населения всегда была русскоязычной, и жители полуострова отождествляют себя с исторической борьбой России против вторжения с Запада.

По его мнении, санкционная политика в отношении России никогда не приносила ожидаемых результатов.

- Это знаковое заявление. В кругах, определяющих стратегию развития США, ширится точка зрения, что если Россия выдержала давление политики санкций и не показывает слабости, то пора переходить к другим решениям, - говорит КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

По его словам, перед штатами сегодня стоит важная задача - обеспечить лидерство по сравнению с Китаем и Евросоюзом.

- В этих условиях Россия становится ключевой страной, - заключил политолог.

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