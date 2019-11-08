Недострой времен СССР, узкие дороги и заборы: Как сегодня выглядит крымский Лас-Вегас
В советское время южнобережный поселок Кацивели был местом работы и отдыха известных физиков. После развала Союза он стал средненьким курортом, а вскоре может превратиться в городок-казино для богатых туристов. По распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева более 14 гектаров на месте недостроенного санатория «Фортуна» станут игорной зоной «Золотой берег».
ГРАНДИОЗНЫЙ НЕДОСТРОЙ
Основная дорога в Кацивели – довольно узкий серпантин, ведущий к поселку от трассы Ялта-Севастополь. Две машины разъезжаются на этой дороге с трудом. Чуть позже дорога расширяется, по обе стороны – советские хрущевки, автобусная остановка, построенная в те же времена и с тех пор не видевшая ремонта, глухие заборы с табличками «Есть номера».
Рядом с выделенным под игорную зону участком - хорошая дорога. Но до нее еще надо доехатьФото: Анастасия ЖУКОВА
Вскоре оказываемся у длинного забора, за которым возвышается постапокалиптического вида строение. Возводить его начали в 70-х, это здание должно было стать санаторием Министерства атомной промышленности Академии наук СССР. Все в лучших традициях советской архитектуры: мощно, грандиозно.
Это здание может пойти под сносФото: Анастасия ЖУКОВА
Санаторий был бы громадным, с парком в 15 гектаров и несколькими картами пляжа, к которым ведет извилистая дорожка.
К морю ведет полуразрушенная дорожкаФото: Анастасия ЖУКОВА
Через несколько лет оказалось, что грунт под основным корпусом здравницы ползет. Строительство замедлилось, но не остановилось.
К моменту развала СССР рабочие успели выстроить «коробку» главного здания, залить бетоном набережную, сделать волнорезы и даже построить тоннель, по которому отдыхающие попадали бы к морю.
Пляж здравницы облюбовали любители отдыха голышом. Даже на Яндекс.Картах он теперь обозначен как нудистскийФото: Анастасия ЖУКОВА
Когда Союза не стало, стройка остановилась, земля ушла частному предприятию, а пляж здравницы стал любимым местом отдыха нудистов и прочих неформалов. Трафареты на подпорных стенах: «Опасная зона! Возможен сход камней» - любителей отдыхать голышом не останавливают, так что периодически на объекте появляется охрана и прогоняет «дикарей».
Охрана - «дикарям»Фото: Анастасия ЖУКОВА
В ноябре на территории здравницы пустынно: ни нудистов, ни охраны. Стены недостроя превратились в «полотна» для уличных художников, кое-где лежат старые тряпки, оставшиеся от ночлежек бомжей.
Конечно, инвестору придется хорошо вложиться, чтобы превратить эти гектары в игорную зону для богатых туристов. Например, подумать о подъездных путях. Вдоль забора здравницы идет хорошая широкая дорога, но до нее еще надо добраться по упомянутому узенькому серпантину.
- Есть еще дорога со стороны Симеиза, - рассказывают местные. – Но по ней многие боятся ехать, там обвалы камней бывают.
Из окон санатория было бы видно мореФото: Анастасия ЖУКОВА
Строительство санатория замедлил оползень – бич Южнобережья. Так что в проект игорной зоны однозначно придется заложить бюджет на качественные геологические исследования, а также на сваи и подпорные стены.
Санаторий, превратившийся в памятник былой мощи советского строя, вероятно, пройдет под снос. Оставят ли в живых многочисленные сосны и кипарисы, которые «завоевали» участок за четверть века?
ПРОЕКТА ПОКА НЕТ?
Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что власти уже получили несколько заявок от российских инвесторов, которые хотят строить игорную зону на полуострове.
- Крупных игроков, которые держат казино, в России немного, - рассказывает КП-Крым анонимный источник, близкий к игорному бизнесу. – Но большинство из них Крымом не интересуются. Зачем сюда клиент поедет, если есть отличная «Красная поляна» в Сочи?
Грандиозный недострой простаивает уже 25 летФото: Анастасия ЖУКОВА
Какой будет игорная зона в Крыму, пока не известно. В Минфине республики от комментариев отказываются, ссылаясь на то, что никакой конкретики еще нет: инвестора - не определили, проект - не утвердили.
Тем не менее, депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко уже говорит в интервью ТАСС о готовом проекте - мол, планируется построить коммунальные сети, автодорогу и причалы для яхт.
- Сейчас идет корректировка земельного участка, и проектировать инвестор начнет только на основании полученных документов, - рассказывает КП-Крым председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Виды с будущей игорной зоны открываются прекрасныеФото: Анастасия ЖУКОВА
Он подчеркивает, что игорная зона – это целый развлекательный комплекс с ресторанами и гостиницами, где можно проводить концерты, деловые мероприятия. По мнению депутата, на выделенной под этот бизнес территории есть возможность создать даже яхтенный клуб.
- Однозначно, проект даст экономические и политические плюсы. Крымская игорная зона очень выгодно отличается местом расположения от наших соседей - Краснодарского края. Она на берегу моря практически. Для региона это хороший доход. Инвестор вложит несколько миллиардов рублей, создаст новые рабочие места – тысячи полторы, а если с яхт-клубом – то и до двух тысяч. Пойдут отчисления в бюджет: в Краснодарском крае игорная зона платит 500 миллионов в год только налогов с игорного бизнеса, а есть еще НДФЛ (победители отдают 13% от выигрыша государству. - Ред.), налог на недвижимость, лицензия на алкоголь в ресторанах, - продолжает Черняк. – Освоение территории даст толчок к развитию поселка, улучшению сферы ЖКХ, ремонт дорожного покрытия. А так как игорный бизнес – для VIP-клиентов, то будут и вертолетные площадки.
«У НАС РЯДОМ ПОСЕЛИТСЯ ДЬЯВОЛ!»
Ни ожидаемые 500 миллионов налогов, ни вертолетные площадки жителей Кацивели не вдохновляют.
- Боязно, - говорит продавщица Екатерина Константиновна (имя изменено. – Ред.). – Выселять ведь наверняка начнут. Мы тут не нужны будем рядом с казино, и наше место будет где-то в Бахчисарае.
Остановка «Кацивели». Фото: modgahead_sev / Livejournal
Пенсионерка Светлана Ивановна на вопрос «Комсомолки» отвечает с неистовым рвением:
- Я возмущена! Мы все в шоке! Я как прочитала в газете про игорную зону – не спала всю ночь! У нас был поселок ученых. Обсерватория, институты… - расчувствовавшись от воспоминаний, пожилая женщина берет меня за руку. - К нам приезжал Северный (Андрей Борисович, астрофизик. – Ред.), Басов работал (Николай Геннадиевич, советский физик, лауреат Нобелевской премии. – Ред.), Шулейкин (Василий Владимирович, советский геофизик. – Ред.) - такие имена! Здесь всегда работали и отдыхали ученые, а сейчас приедут вот эти… - и Светлана Ивановна презрительно морщится. – В Херсонесе крестился Владимир, а теперь в 60 километрах будет разврат и кощунство. Вместо Бога, вместо науки – Сатана тут правит бал!
- Да, у нас рядом поселится дьявол, - кивает ее соседка. - Была наука, а теперь… Разве мало места для игорной зоны? Степи вон какие неосвоенные в Крыму! Пусть строят в пустыне, как Лас-Вегас.
Молодая кассирша Таня из продуктового мини-маркета узнала о строительстве игорной зоны от «Комсомолки».
- Ну, прикольно. Казино так казино, все лучше, чем недострой этот. Может, хоть какая-то жизнь в поселке начнется, а то развлечений никаких, ни одного кафе даже нет!
И действительно, в поселке не имеется даже общественного туалета.
Домики в поселке. Фото: modgahead_sev / Livejournal
ОТЕЛЬЕРЫ СМОТРЯТ СКЕПТИЧЕСКИ
Кацивели – не самое туристическое место Южнобережья: никаких достопримечательностей, кроме красивого вида на гору Кошка. Береговая линия довольно узкая, пляжных карт немного.
Власти Ялты ждут, что игорная зона привлечет туристов в регион. Так, председатель Ялтинского горсовета Константин Шимановский уверен, что казино поможет увеличить туристический сезон.
- Это комплексное развитие территории и увеличение притока туристов, которые будут посещать наш регион не только летом, но и в межсезонье, - заявил он.
На территории здравницы резвятся уличные художникиФото: Анастасия ЖУКОВА
Похожего мнения придерживается и председатель профильного комитета Госсовета Алексей Черняк:
- Сильного роста турпотока – на миллионы – не будет, это специфическое направление туризма. Но игорная зона станет еще одним магнитом для притяжения отдыхающих, и санкции – не помеха. Мы под санкциями уже пять лет, но в итоге представители 159 стран в течение 9 месяцев этого года побывали на территории республики.
А вот местные отельеры настроены скептически: в казино играют богатые, а в Кацивели обычно приезжает турист поскромнее, который снимает номера в гостевых домах примерно за 2 тысячи в сутки. Даже в четырехзвездочной гостинице, где предлагают «люксы» за 15 тысяч, не ждут от «Золотого берега» серьезной прибыли.
- Вряд ли мы на этом заработаем. Игроки все будут жить в «Мрии» (пятизвездочный отель в соседней Понизовке. – Ред.), которая через забор от будущего казино. Может, конечно, в поселке сделают дороги, облагородят, и мы косвенно от этого выиграем, - говорят в администрации отеля. - Но вдруг игорная зона привлечет какой-то криминалитет? Посмотрим.
Грозный недострой возвышается над Черным моремФото: Анастасия ЖУКОВА
СПРАВКА «КП»
Азартные игры в России запрещены с 2009 года – кроме специально отведенных зон. Сейчас в стране таких четыре: «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная Поляна» в Краснодарском крае и «Приморье» в Приморском.
Сделать легальное казино в Крыму президент РФ Владимир Путин распорядился еще в 2014 году, вот только в течение пяти лет местные власти никак не могли решить, где же его строить. Обсуждали-обсуждали и выделили в 2016 году 16 гектаров в Гаспре (Большая Ялта). Но потом землю отдали под строительство пятизвездочной гостиницы, а игорную зону перенесли в Кацивели.
Красным выделена область, где будет игорная зона
Сочинская «Красная поляна» - главный конкурент будущей игорной зоны в Крыму. Она появилась в 2016-м и занимает 33 тысячи квадратов бывшего медиацентра, построенного к Зимней Олимпиаде-2014. Инвестиции в проект составили 4 миллиарда рублей. К 2018-му игорную зону посетили более 850 тысяч человек из 146 стран. В игорной зоне регулярно проводят покерные турниры, в том числе – мирового уровня. Рекордный выигрыш в одни руки – 60 миллионов рублей.
Игорную зону «Сибирская монета» в 2018-м посетили 140 тысяч туристов, которые принесли более 85 миллионов рублей налогов от туроператоров. Работает в легальном алтайском казино 350 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU