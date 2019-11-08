Недострой времен СССР, узкие дороги и заборы: Как сегодня выглядит крымский Лас-Вегас

В советское время южнобережный поселок Кацивели был местом работы и отдыха известных физиков. После развала Союза он стал средненьким курортом, а вскоре может превратиться в городок-казино для богатых туристов. По распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева более 14 гектаров на месте недостроенного санатория «Фортуна» станут игорной зоной «Золотой берег».

ГРАНДИОЗНЫЙ НЕДОСТРОЙ

Основная дорога в Кацивели – довольно узкий серпантин, ведущий к поселку от трассы Ялта-Севастополь. Две машины разъезжаются на этой дороге с трудом. Чуть позже дорога расширяется, по обе стороны – советские хрущевки, автобусная остановка, построенная в те же времена и с тех пор не видевшая ремонта, глухие заборы с табличками «Есть номера».

Рядом с выделенным под игорную зону участком - хорошая дорога. Но до нее еще надо доехатьФото: Анастасия ЖУКОВА

Вскоре оказываемся у длинного забора, за которым возвышается постапокалиптического вида строение. Возводить его начали в 70-х, это здание должно было стать санаторием Министерства атомной промышленности Академии наук СССР. Все в лучших традициях советской архитектуры: мощно, грандиозно.

Это здание может пойти под сносФото: Анастасия ЖУКОВА

Санаторий был бы громадным, с парком в 15 гектаров и несколькими картами пляжа, к которым ведет извилистая дорожка.

К морю ведет полуразрушенная дорожкаФото: Анастасия ЖУКОВА

Через несколько лет оказалось, что грунт под основным корпусом здравницы ползет. Строительство замедлилось, но не остановилось.

К моменту развала СССР рабочие успели выстроить «коробку» главного здания, залить бетоном набережную, сделать волнорезы и даже построить тоннель, по которому отдыхающие попадали бы к морю.

Пляж здравницы облюбовали любители отдыха голышом. Даже на Яндекс.Картах он теперь обозначен как нудистскийФото: Анастасия ЖУКОВА

Когда Союза не стало, стройка остановилась, земля ушла частному предприятию, а пляж здравницы стал любимым местом отдыха нудистов и прочих неформалов. Трафареты на подпорных стенах: «Опасная зона! Возможен сход камней» - любителей отдыхать голышом не останавливают, так что периодически на объекте появляется охрана и прогоняет «дикарей».

Охрана - «дикарям»Фото: Анастасия ЖУКОВА

В ноябре на территории здравницы пустынно: ни нудистов, ни охраны. Стены недостроя превратились в «полотна» для уличных художников, кое-где лежат старые тряпки, оставшиеся от ночлежек бомжей.

Конечно, инвестору придется хорошо вложиться, чтобы превратить эти гектары в игорную зону для богатых туристов. Например, подумать о подъездных путях. Вдоль забора здравницы идет хорошая широкая дорога, но до нее еще надо добраться по упомянутому узенькому серпантину.

- Есть еще дорога со стороны Симеиза, - рассказывают местные. – Но по ней многие боятся ехать, там обвалы камней бывают.

Из окон санатория было бы видно мореФото: Анастасия ЖУКОВА

Строительство санатория замедлил оползень – бич Южнобережья. Так что в проект игорной зоны однозначно придется заложить бюджет на качественные геологические исследования, а также на сваи и подпорные стены.

Санаторий, превратившийся в памятник былой мощи советского строя, вероятно, пройдет под снос. Оставят ли в живых многочисленные сосны и кипарисы, которые «завоевали» участок за четверть века?

ПРОЕКТА ПОКА НЕТ?

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что власти уже получили несколько заявок от российских инвесторов, которые хотят строить игорную зону на полуострове.

- Крупных игроков, которые держат казино, в России немного, - рассказывает КП-Крым анонимный источник, близкий к игорному бизнесу. – Но большинство из них Крымом не интересуются. Зачем сюда клиент поедет, если есть отличная «Красная поляна» в Сочи?

Грандиозный недострой простаивает уже 25 летФото: Анастасия ЖУКОВА

Какой будет игорная зона в Крыму, пока не известно. В Минфине республики от комментариев отказываются, ссылаясь на то, что никакой конкретики еще нет: инвестора - не определили, проект - не утвердили.

Тем не менее, депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко уже говорит в интервью ТАСС о готовом проекте - мол, планируется построить коммунальные сети, автодорогу и причалы для яхт.

- Сейчас идет корректировка земельного участка, и проектировать инвестор начнет только на основании полученных документов, - рассказывает КП-Крым председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Виды с будущей игорной зоны открываются прекрасныеФото: Анастасия ЖУКОВА

Он подчеркивает, что игорная зона – это целый развлекательный комплекс с ресторанами и гостиницами, где можно проводить концерты, деловые мероприятия. По мнению депутата, на выделенной под этот бизнес территории есть возможность создать даже яхтенный клуб.

- Однозначно, проект даст экономические и политические плюсы. Крымская игорная зона очень выгодно отличается местом расположения от наших соседей - Краснодарского края. Она на берегу моря практически. Для региона это хороший доход. Инвестор вложит несколько миллиардов рублей, создаст новые рабочие места – тысячи полторы, а если с яхт-клубом – то и до двух тысяч. Пойдут отчисления в бюджет: в Краснодарском крае игорная зона платит 500 миллионов в год только налогов с игорного бизнеса, а есть еще НДФЛ (победители отдают 13% от выигрыша государству. - Ред.), налог на недвижимость, лицензия на алкоголь в ресторанах, - продолжает Черняк. – Освоение территории даст толчок к развитию поселка, улучшению сферы ЖКХ, ремонт дорожного покрытия. А так как игорный бизнес – для VIP-клиентов, то будут и вертолетные площадки.

«У НАС РЯДОМ ПОСЕЛИТСЯ ДЬЯВОЛ!»

Ни ожидаемые 500 миллионов налогов, ни вертолетные площадки жителей Кацивели не вдохновляют.

- Боязно, - говорит продавщица Екатерина Константиновна (имя изменено. – Ред.). – Выселять ведь наверняка начнут. Мы тут не нужны будем рядом с казино, и наше место будет где-то в Бахчисарае.

Остановка «Кацивели». Фото: modgahead_sev / Livejournal

Пенсионерка Светлана Ивановна на вопрос «Комсомолки» отвечает с неистовым рвением:

- Я возмущена! Мы все в шоке! Я как прочитала в газете про игорную зону – не спала всю ночь! У нас был поселок ученых. Обсерватория, институты… - расчувствовавшись от воспоминаний, пожилая женщина берет меня за руку. - К нам приезжал Северный (Андрей Борисович, астрофизик. – Ред.), Басов работал (Николай Геннадиевич, советский физик, лауреат Нобелевской премии. – Ред.), Шулейкин (Василий Владимирович, советский геофизик. – Ред.) - такие имена! Здесь всегда работали и отдыхали ученые, а сейчас приедут вот эти… - и Светлана Ивановна презрительно морщится. – В Херсонесе крестился Владимир, а теперь в 60 километрах будет разврат и кощунство. Вместо Бога, вместо науки – Сатана тут правит бал!

- Да, у нас рядом поселится дьявол, - кивает ее соседка. - Была наука, а теперь… Разве мало места для игорной зоны? Степи вон какие неосвоенные в Крыму! Пусть строят в пустыне, как Лас-Вегас.

Молодая кассирша Таня из продуктового мини-маркета узнала о строительстве игорной зоны от «Комсомолки».

- Ну, прикольно. Казино так казино, все лучше, чем недострой этот. Может, хоть какая-то жизнь в поселке начнется, а то развлечений никаких, ни одного кафе даже нет!

И действительно, в поселке не имеется даже общественного туалета.

Домики в поселке. Фото: modgahead_sev / Livejournal

ОТЕЛЬЕРЫ СМОТРЯТ СКЕПТИЧЕСКИ

Кацивели – не самое туристическое место Южнобережья: никаких достопримечательностей, кроме красивого вида на гору Кошка. Береговая линия довольно узкая, пляжных карт немного.

Власти Ялты ждут, что игорная зона привлечет туристов в регион. Так, председатель Ялтинского горсовета Константин Шимановский уверен, что казино поможет увеличить туристический сезон.

- Это комплексное развитие территории и увеличение притока туристов, которые будут посещать наш регион не только летом, но и в межсезонье, - заявил он.

На территории здравницы резвятся уличные художникиФото: Анастасия ЖУКОВА

Похожего мнения придерживается и председатель профильного комитета Госсовета Алексей Черняк:

- Сильного роста турпотока – на миллионы – не будет, это специфическое направление туризма. Но игорная зона станет еще одним магнитом для притяжения отдыхающих, и санкции – не помеха. Мы под санкциями уже пять лет, но в итоге представители 159 стран в течение 9 месяцев этого года побывали на территории республики.

А вот местные отельеры настроены скептически: в казино играют богатые, а в Кацивели обычно приезжает турист поскромнее, который снимает номера в гостевых домах примерно за 2 тысячи в сутки. Даже в четырехзвездочной гостинице, где предлагают «люксы» за 15 тысяч, не ждут от «Золотого берега» серьезной прибыли.

- Вряд ли мы на этом заработаем. Игроки все будут жить в «Мрии» (пятизвездочный отель в соседней Понизовке. – Ред.), которая через забор от будущего казино. Может, конечно, в поселке сделают дороги, облагородят, и мы косвенно от этого выиграем, - говорят в администрации отеля. - Но вдруг игорная зона привлечет какой-то криминалитет? Посмотрим.

Грозный недострой возвышается над Черным моремФото: Анастасия ЖУКОВА

СПРАВКА «КП»

Азартные игры в России запрещены с 2009 года – кроме специально отведенных зон. Сейчас в стране таких четыре: «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная Поляна» в Краснодарском крае и «Приморье» в Приморском.

Сделать легальное казино в Крыму президент РФ Владимир Путин распорядился еще в 2014 году, вот только в течение пяти лет местные власти никак не могли решить, где же его строить. Обсуждали-обсуждали и выделили в 2016 году 16 гектаров в Гаспре (Большая Ялта). Но потом землю отдали под строительство пятизвездочной гостиницы, а игорную зону перенесли в Кацивели.

Красным выделена область, где будет игорная зона

Сочинская «Красная поляна» - главный конкурент будущей игорной зоны в Крыму. Она появилась в 2016-м и занимает 33 тысячи квадратов бывшего медиацентра, построенного к Зимней Олимпиаде-2014. Инвестиции в проект составили 4 миллиарда рублей. К 2018-му игорную зону посетили более 850 тысяч человек из 146 стран. В игорной зоне регулярно проводят покерные турниры, в том числе – мирового уровня. Рекордный выигрыш в одни руки – 60 миллионов рублей.

Игорную зону «Сибирская монета» в 2018-м посетили 140 тысяч туристов, которые принесли более 85 миллионов рублей налогов от туроператоров. Работает в легальном алтайском казино 350 человек.

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