Спортсменка из Севастополя мечтает научиться ходить и стать чемпионом

Из-за сильных болей в спине Карину пришлось прооперировать. В результате сложной операции девочка осталась инвалидом. Теперь у нее работает только верхняя часть тела. Несмотря на это, стремясь к мечте – заново научиться ходить - она не сдается. За три года в инвалидной коляске девочка стала мастером спорта по плаванию.

ИНСУЛЬТ В СПИННОМ МОЗГЕ

Карине Болдыревой из Севастополя 15 лет. Раньше она была обычным ребенком: гуляла с друзьями, ходила в школу и только иногда посещала бассейн. В начальных классах у девочки началась сильные боли в грудном отделе. Выяснилось, что один из позвонков сдавливает спинной мозг. Чтобы избежать паралича нижних конечностей, его необходимо было удалить. Тогда, собравши консилиум, медики решили отложить операцию на несколько лет – до 11-летия девчушки.

– У нее был сколиоз и сомкнутый позвонок, – рассказывает КП-Крым мама Карины Елена Болдырева. – Была тяжелая операция, и сосуды не выдержали. Это было что-то сравнимое с инсультом, только не в голове, а в спинном мозге. Сейчас она не ходит и у нее парафлебия нижних конечностей.

Операция была назначена, чтобы избежать вышеперечисленных последствий, но сложность хирургического вмешательства не позволила это сделать. Медиков Болдыревы не винят, говорят, что те сделали все возможное.

БАССЕЙН СТАЛ СПАСЕНИЕМ

Теперь у Карины вместо школьной парты – инвалидное кресло, а вместо прогулок с друзьями – бассейн. Второе стало настоящим спасением: помимо того, что плаванье положительно влияет на состояние здоровья ребенка, за три года юная жительница Севастополя смогла стать мастером спорта.

Девушка добилась успехов в спорте. Фото: личный архив

– Поначалу было очень трудно. Тренер учил меня всему пошагово, – вспоминает Карина. – В этом году на первенстве России я заняла второе и третье место, и теперь я уже мастер спорта. Сейчас готовлюсь к Кубку России, который пройдет в декабре в Подмосковье.

Невзирая на успехи в плаванье, а также несколько реабилитаций в Крыму и Санкт-Петербурге, ходить Карина не может. Но улучшения все же есть. Это результаты частных реабилитологов, на которых нужны деньги. А их у семьи нет: маме пришлось бросить работу, чтобы ухаживать за девочкой, а отец берется за все подработки, на которые остается время.

В этом году Болдыревы смогли накопить 50 тысяч рублей, чтобы отправиться в частный реабилитационный центр в Саках. Там Карина ощутила первый эффект от восстановительного курса.

Школьница мечтает стать прежней. Фото: личный архив

– Нужна постоянная реабилитация, необходимо разрабатывать мышцы и в лучшем случае, я встану, – говорит девочка. – После реабилитации в Саках я стала дольше сидеть, стоять с опорой, уже не так кружится голова. Там с поддержкой я пыталась ходить, и у меня получалось. Я очень хочу встать на ноги, стать прежней.

ВОЛОНТЕРЫ ПЫТАЮТСЯ ПОМОЧЬ

Чтобы закрепить эффект родители пытаются собрать деньги на очередной реабилитационный курс. Но, беда в том, что очередь в сакском центре расписана на полгода вперед, а оплатить забронированные даты нужно до конца года. Это фактически оставляет девочку без возможности приблизиться к мечте – научиться ходить.

– Рекомендованный курс реабилитации полгода. Занятия в центре каждый месяц обходятся в 35 тысяч рублей, а еще массажи и проживание. Мы с мужем надеемся собрать хоть на один месяц, чтобы оплатить его в декабре, – делится Елена.

Чтобы помочь целеустремленной Карине благотворительный фонд «Сердце Севастополя» будет курировать сбор денег. Для начала волонтеры поставили планку – три месяца реабилитации, но если вдруг удастся собрать больше, то бронь для Карины будет продлена в соответствии с рекомендацией врачей.

Узнать, как помочь Карине можно у президента фонда «Сердце Севастополя» Анастасии Макеевой по телефону +79780375153.

Отметим, что фонд не вычитывает из пожертвований проценты на свою уставную деятельность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свадьбы не будет: Экс-невеста из Севастополя собирает деньги на новое лицо

60 операций не помогли молодой девушке стать прежней красавицей (подробнее)

В окровавленных бинтах выгнали на улицу: В Севастополе пенсионерка умерла на пороге больницы

В приемном покое посчитали, что женщине не нужна медицинская помощь (подробнее)