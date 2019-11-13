2019-11-13T20:46:31+03:00
Политика

Власти Крыма рассказали, сколько граждан Украины переехало жить в республику

На полуостров перебирается все больше граждан незалежной
Анна КИРИЕНКО
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Украинцы перебираются на полуостровУкраинцы перебираются на полуостровФото: Анастасия ЖУКОВА
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За пять лет нахождения Крыма в составе Российской Федерации на постоянное жительство в республику переехало больше 50 тысяч граждан Украины. А туристический поток из соседнего государства в этом году составил около миллиона человек.

Как сообщил на встрече с делегацией иностранных журналистов спикер парламента Крыма Владимир Константинов, миграционная динамика на полуострове положительная.

– За 5 лет нахождения в составе РФ в Крым на постоянное жительство приехало около 170 тысяч людей, из них 50 тысяч из Украины, – сообщил Константинов. – Из Крыма уехали на Украину 7 тысяч, и 80 тысяч в другие регионы РФ.

Среди 7-миллионного туристического потока, который ожидается по итогам этого года, каждый седьмой турист прибыл из-за Перекопа.

По мнению главы республики Сергей Аксенова, спрос на курортный Крым, отчасти, связан с тем, что многие жители Украины имеют здесь недвижимость.

- Могу сказать, что приезжает точно больше, чем уезжает. Эта динамика очевидна. При этом многие граждане Украины имеют здесь родственников, друзей, недвижимость, которой ничего не угрожает, – заверил Аксенов.

Он добавил, что украинский народ является для крымчан братским. Но его правительство, к сожалению, нет.

Делегация иностранных журналистов в составе 26 граждан Сербии, Италии, Словакии, ЮАР, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, Конго, Кении и других стран сегодня встречалась с руководством республики.

Зарубежных гостей интересовали вопросы развития региона за последние 5 лет, национального мира и согласия на полуострове, дипломатического взаимодействия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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